Расследование трагедии, которая произошла 25 марта на востоке Литвы, передано под юрисдикцию США. Об этом заявил начальник штаба обороны Литвы Раймундас Вайкшнорас в интервью агентству BNS, пишет 24 Канал.

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Что известно о трагедии на полигоне в Литве

По официальной версии, гибель солдат произошла в результате утопления – этот вывод подтвержден результатами вскрытия.



Мы сделали все, что было в пределах нашей компетенции. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало утопление, чтобы потом не возникало недоразумений. После этого мы передали расследование обстоятельств инцидента американцам,

– заявил Вайкшнорас в интервью BNS.

По словам генерала, отныне все последующие шаги - исключительно в юрисдикции Соединенных Штатов: "Если американцы захотят обнародовать информацию - они это сделают. Если нет – не сделают. Мы на это не влияем", – добавил он.

Справочно! Полигон в Пабраде является одной из ключевых баз для совместных учений НАТО на восточном фланге Альянса. Постоянная ротация военных США в Литве является частью стратегии сдерживания на фоне растущей агрессии со стороны России и Беларуси.



Гибель военных США на полигоне в Литве: главное

Трагедия произошла 25 марта 2025 года во время военных учений на востоке Литвы. Четверо американских военных исчезли, находясь в бронированной ремонтно-эвакуационной машине M88 Hercules, которая, по предварительным данным, увязла в болоте.

Поисковая операция продолжалась почти неделю. К ней присоединились военные из Литвы, США, Польши, Эстонии, а также полиция и гражданские спасатели.

31 марта машину вытащили из воды - внутри обнаружили тела трех солдат.

1 апреля нашли тело четвертого погибшего.

После завершения поисковых работ прокуратура Литвы открыла досудебное расследование. Его результаты подтвердили - солдаты погибли в результате утопления, а никаких признаков постороннего воздействия не обнаружено.