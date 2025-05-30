Розслідування трагедії, яка сталася 25 березня на сході Литви, передано під юрисдикцію США. Про це заявив начальник штабу оборони Литви Раймундас Вайкшнорас в інтерв’ю агентству BNS, пише 24 Канал.

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Що відомо про трагедію на полігоні в Литві

За офіційною версією, загибель солдатів сталася внаслідок утоплення – цей висновок підтверджено результатами розтину.



Ми зробили все, що було в межах нашої компетенції. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало утоплення, щоб потім не виникало непорозумінь. Після цього ми передали розслідування обставин інциденту американцям,

– заявив Вайкшнорас в інтерв'ю BNS.

За словами генерала, відтепер усі наступні кроки - винятково в юрисдикції Сполучених Штатів: "Якщо американці захочуть оприлюднити інформацію - вони це зроблять. Якщо ні – не зроблять. Ми на це не впливаємо", – додав він.

Довідково! Полігон у Пабраде є однією з ключових баз для спільних навчань НАТО на східному фланзі Альянсу. Постійна ротація військових США у Литві є частиною стратегії стримування на тлі зростаючої агресії з боку Росії та Білорусі.



Загибель військових США на полігоні в Литві: головне

Трагедія сталася 25 березня 2025 року під час військових навчань на сході Литви. Четверо американських військових зникли, перебуваючи в броньованій ремонтно-евакуаційній машині M88 Hercules, яка, за попередніми даними, загрузла в болоті.

Пошукова операція тривала майже тиждень. До неї долучились військові з Литви, США, Польщі, Естонії, а також поліція і цивільні рятувальники.

31 березня машину витягли з води - всередині виявили тіла трьох солдатів.

1 квітня знайшли тіло четвертого загиблого.

Після завершення пошукових робіт прокуратура Литви відкрила досудове розслідування. Його результати підтвердили - солдати загинули внаслідок утоплення, а жодних ознак стороннього впливу не виявлено.