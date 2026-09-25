Об этом сообщает "Радио Свобода".

Что известно о российском следе в США?

По версии американского следствия, компанию Oxygen Forensics на самом деле контролировали Олег Давыдов и еще четверо граждан России через холдинговую компанию на Кипре. В то же время представителям американских властей якобы сообщали, что у компании нет иностранных владельцев, а ее программное обеспечение разрабатывается в США.

Российские владельцы также контролировали компанию MKO Systems, которая ранее называлась Oxygen Software. Ее программное обеспечение, в частности продукт Mobile Forensic Detective, продавали российским силовым структурам, среди которых называют ФСБ, Следственный комитет и МВД России.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину владельцы начали скрывать связи компании с Россией. Райбер в 2022 и 2023 годах якобы подтверждал для правительства США отсутствие иностранного контроля над Oxygen Forensics.

В 2024 году компания получила пятилетний контракт от Национального института компьютерной криминалистики при Секретной службе США. Ее технологии использовались для извлечения и анализа данных с мобильных телефонов, компьютеров и других электронных устройств.

В то же время американские власти отдельно подчеркнули, что в уголовном иске не утверждается, что программное обеспечение содержало вредоносный код или использовалось для несанкционированного доступа к данным клиентов.

Райберу и Давыдову выдвинули обвинение в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи.

Напомним, американские правоохранительные органы раскрыли агентурную сеть, которую связывают с российской разведкой и подготовкой заказных убийств и диверсий. По словам политолога Алены Гливко, Министерство юстиции США официально сообщило о раскрытии этой группы.

Публичное объявление об операции может стать сигналом для Кремля о готовности Вашингтона противодействовать российской подрывной деятельности. Действия американских правоохранительных органов также перекликаются с призывами Польши признать Россию государством-спонсором терроризма.

Политолог считает, что такой статус мог бы расширить возможности западных стран по противодействию России без прямого объявления ей войны. В то же время она подчеркнула, что Москва продолжает использовать шпионаж и диверсионные операции за пределами страны.

Часть американских аналитиков после окончания холодной войны недооценила сохранение российского противостояния с Западом. По ее словам, нынешнее разоблачение агентурной сети демонстрирует, что российская подрывная деятельность остается одним из направлений противостояния.