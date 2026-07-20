20 июля Стармер произнес свою заключительную речь в должности премьер-министра. Ее цитируют Sky News.

Что сказал Стармер в своей последней речи?

Политик отметил, что через 6 с половиной лет во главе Лейбористской партии смог вывести ее из исторического поражения на выборах 2019 года, реформировать и подготовить к убедительной победе на парламентских выборах 2024 года.

Стармер добавил, что с тех пор для него было величайшей честью служить британцам и стране в должности премьер-министра.

По его словам, сейчас Великобритания сильнее и справедливее, чем два года назад.

Он также заявил, что его правительство помогло вывести многих детей из бедности, сократило уровень иммиграции, укрепило оборону страны и усилило международный авторитет Великобритании.

Политик подчеркнул, что в мире, где враги стремятся любой ценой расколоть общество, в частности, из-за непоколебимой поддержки Великобританией мужественного народа Украины, стране особенно важно сохранять единство.

В завершение Стармер пожелал своему преемнику Энди Бернему успехов, поблагодарил сотрудников Даунинг-стрит и свою жену Викторию.

Я иду со спокойной душой, с улыбкой и гордостью за все, чего нам удалось достичь. Благодарю вас,

– подытожил он.

Напомним, что 20 июля в должность премьер-министра вступит Энди Бернем. После этого его предназначение должен утвердить король Чарльз III. Ранее Бернэм был мэром Великого Манчестера. Он стал единственным кандидатом на должность лидера лейбористской партии.