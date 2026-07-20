20 липня Стармер виголосив свою заключну промову на посаді прем'єр-міністра. Її цитують Sky News.

Що сказав Стармер у своїй останній промові?

Політик зазначив, що за 6 з половиною років на чолі Лейбористської партії зміг вивести її з історичної поразки на виборах 2019 року, реформувати та підготувати до переконливої перемоги на парламентських виборах 2024 року.

Стармер додав, що відтоді для нього було найбільшою честю служити британцям і країні на посаді прем'єр-міністра.

За його словами, нині Велика Британія є сильнішою та справедливішою, ніж два роки тому.

Він також заявив, що його уряд допоміг вивести багатьох дітей із бідності, скоротив рівень імміграції, зміцнив оборону країни та посилив міжнародний авторитет Великої Британії.

Політик наголосив, що у світі, де вороги прагнуть будь-якою ціною розколоти суспільство, зокрема через непохитну підтримку Великою Британією мужнього народу України, країні особливо важливо зберігати єдність.

На завершення Стармер побажав своєму наступнику Енді Бернему успіхів, подякував співробітникам Даунінг-стріт і своїй дружині Вікторії.

Я йду зі спокійною душею, з усмішкою та з гордістю за все, чого нам вдалося досягти. Дуже вам дякую,

– підсумував він.

Нагадаємо, що 20 липня на посаду прем'єр-міністра вступить Енді Бернем. Після цього його призначення має затвердити король Чарльз III.

Раніше Бернем був мером Великого Манчестера. Він став єдиним кандидатом на посаду лідера Лейбористської партії.