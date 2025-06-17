Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Что известно об аварии в Оманском заливе 17 июня

Танкеры шли рядом друг с другом, но их пути пересеклись. Front Eagle – это 335-метровый нефтеналивной танкер. А вот Adalynn

Инцидент привлек внимание мировых торговцев нефтью и возмутил биржу. Были опасения, что авария связана с войной на Ближнем Востоке. Но медийщики установили, что это не так.

Судоходство через Ормуз находится под пристальным вниманием, поскольку этим водным путем ежедневно транспортируются миллионы баррелей ближневосточной нефти, а Иран ранее угрожал закрыть его во время конфликтов. Пока никаких признаков этого нет, но трейдеры все еще внимательно следят за любыми признаками сбоев,

– объяснили Bloomberg.

К тому же такие инциденты в Ормузе случаются очень редко. А через Ормузский пролив транспортируют около 20% мирового объема нефти.

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Впрочем, пожар потушили. С Adalynn спасли 24 члена экипажа. Люди с Front Eagle также в безопасности.

Журналисты добавили: есть данные, что 15 и 16 июня сигнал Front Eagle могли глушить. Тогда супертанкер направлялся в Китай из иракского нефтяного терминала Басра и как раз проходил мимо иранского порта Ассалуе. Он вез сырую нефть.

Также интересно, что Adalynn слоняется в Оманском заливе с мая. Его часто видели между российской Усть-Лугой в Балтийском море и Вадинаром на западном побережье Индии. Украина наложила санкции на этот танкер.

Он, вероятно, шел пустым к Суэцкому каналу.

Где столкнулись корабли

Оманский залив соединяет Аравийское море через Ормузский пролив с Персидским заливом. Северное побережье залива принадлежит Ирану и Пакистану, южное – Оману (на востоке) и Объединенным Арабским Эмиратам (на западе).

Поскольку эти объекты рядом, то СМИ приводят оба названия.



Оманский залив и Ормузский пролив / Инфографика worldatlas.com

Авария произошла напротив города Хор-Факкан.

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В мае российские доходы от экспорта нефти уменьшились. Но Москва пристально следит за ситуацией на Ближнем Востоке и стремится воспользоваться ею, чтобы заработать.