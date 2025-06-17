Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
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Что известно об аварии в Оманском заливе 17 июня
Танкеры шли рядом друг с другом, но их пути пересеклись. Front Eagle – это 335-метровый нефтеналивной танкер. А вот Adalynn
Инцидент привлек внимание мировых торговцев нефтью и возмутил биржу. Были опасения, что авария связана с войной на Ближнем Востоке. Но медийщики установили, что это не так.
Судоходство через Ормуз находится под пристальным вниманием, поскольку этим водным путем ежедневно транспортируются миллионы баррелей ближневосточной нефти, а Иран ранее угрожал закрыть его во время конфликтов. Пока никаких признаков этого нет, но трейдеры все еще внимательно следят за любыми признаками сбоев,
– объяснили Bloomberg.
К тому же такие инциденты в Ормузе случаются очень редко. А через Ормузский пролив транспортируют около 20% мирового объема нефти.
Российский танкер горит возле ОАЭ: смотрите видео
Впрочем, пожар потушили. С Adalynn спасли 24 члена экипажа. Люди с Front Eagle также в безопасности.
Журналисты добавили: есть данные, что 15 и 16 июня сигнал Front Eagle могли глушить. Тогда супертанкер направлялся в Китай из иракского нефтяного терминала Басра и как раз проходил мимо иранского порта Ассалуе. Он вез сырую нефть.
Также интересно, что Adalynn слоняется в Оманском заливе с мая. Его часто видели между российской Усть-Лугой в Балтийском море и Вадинаром на западном побережье Индии. Украина наложила санкции на этот танкер.
Он, вероятно, шел пустым к Суэцкому каналу.
Где столкнулись корабли
Оманский залив соединяет Аравийское море через Ормузский пролив с Персидским заливом. Северное побережье залива принадлежит Ирану и Пакистану, южное – Оману (на востоке) и Объединенным Арабским Эмиратам (на западе).
Поскольку эти объекты рядом, то СМИ приводят оба названия.
Оманский залив и Ормузский пролив / Инфографика worldatlas.com
Авария произошла напротив города Хор-Факкан.
Где горел российский танкер возле ОАЭ: показываем на карте
В мае российские доходы от экспорта нефти уменьшились. Но Москва пристально следит за ситуацией на Ближнем Востоке и стремится воспользоваться ею, чтобы заработать.