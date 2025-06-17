Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Що відомо про аварію в Оманській затоці 17 червня

Танкери ішли поруч один з одним, але їхні шляхи перетнулися. Front Eagle – це 335-метровий нафтоналивний танкер. А от Adalynn

Інцидент привернув увагу світових торговців нафтою та збурив біржу. Були побоювання, що аварія пов'язана з війною на Близькому Сході. Але медійники встановили, що це не так.

Судноплавство через Ормуз перебуває під пильною увагою, оскільки цим водним шляхом щодня транспортуються мільйони барелів близькосхідної нафти, а Іран раніше погрожував закрити його під час конфліктів. Поки що жодних ознак цього немає, але трейдери все ще уважно стежать за будь-якими ознаками збоїв,

– пояснили Bloomberg.

До того ж такі інциденти в Ормузі трапляються дуже рідко. А через Ормузьку протоку транспортують близько 20% світового обсягу нафти.

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Втім, пожежу загасили. З Adalynn врятували 24 члени екіпажу. Люди з Front Eagle також у безпеці.

Журналісти додали: є дані, що 15 та 16 червня сигнал Front Eagle могли глушити. Тоді супертанкер прямував до Китаю з іракського нафтового термінала Басра і саме проходив повз іранський порт Ассалує. Він віз сиру нафту.

Також цікаво, що Adalynn тиняється в Оманській затоці з травня. Його часто бачили між російською Усть-Лугою в Балтійському морі та Вадінаром на західному узбережжі Індії. Україна наклала санкції на цей танкер.

Він, імовірно, ішов порожнім до Суецького каналу.

Де зіштовхнулися кораблі

Оманська затока сполучає Аравійське море через Ормузьку протоку з Перською затокою. Північне узбережжя затоки належить Ірану та Пакистану, південне – Оману (на сході) і Об'єднаним Арабським Еміратам (на заході).

Оскільки ці об'єкти поруч, то ЗМІ наводять обидві назви.



Оманська затока та Ормузька протока / Інфографіка worldatlas.com

Аварія сталася навпроти міста Хор-Факкан.

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У травні російські доходи від експорту нафти зменшилися. Але Москва пильно стежить за ситуацією на Близькому Сході та прагне скористатися нею, щоб заробити.