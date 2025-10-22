Правоохранители уже арестовали подозреваемого – 70-летнего мужчину. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Blic.

Что известно о теракте в Сербии?

Пока точно неизвестно, как именно возник пожар в лагере перед сербским парламентом. Спасатели до сих пор тушат возгорание, сгорело уже четыре палатки.

Кроме того, 70-летний подозреваемый начал стрельбу и бросил в огонь несколько патронов. По предварительной информации, есть раненый.

Вероятное задержание нападавшего: смотрите видео

Из-за инцидента в центре столицы со срочным обращением выступит президент Сербии Александар Вучич. Вероятно, нападение произошло именно на палатку с его сторонниками.

Пожар возле парламента: смотрите видео