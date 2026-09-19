"Список побед" сообщил американский лидер в сети Truth Social. Интересно, что Трамп настаивает на термине "третий срок", поскольку до сих пор не признает поражения на выборах 2020 года.

Защита границ и внешняя политика

В публикации отмечается, что за последние 16 месяцев на южной границе США не было зафиксировано ни одного случая нелегального пересечения. Для усиления безопасности был подписан закон Лейкен Райли, а поток фентанила через границу сократился на 60% благодаря ударам по наркокартелям.

В сфере внешней политики Трамп заявил о задержании венесуэльского диктатора Николаса Мадуро и ликвидации потенциала Ирана по обогащению урана.

По его словам, в течение первых 12 месяцев удалось заключить мирные соглашения в восьми войнах, в частности остановить боевые действия в секторе Газа и вернуть заложников.

Экономические показатели и новые тарифы

В экономическом блоке президент выделил привлечение 19,2 трлн долларов новых инвестиций и рекордный рост фондового рынка.

Также были введены 50-процентные пошлины на импорт меди, алюминия и стали и 25-процентные пошлины на иностранные автомобили.

США добились крупнейшего в истории снижения налогов, в частности отменены сборы с чаевых, сверхурочных выплат и социального обеспечения пожилых людей.

По словам Трампа, экспорт товаров достиг рекордных 2,3 трлн долларов, а инвестиции в армию составили 1 трлн долларов с планом увеличения до 1,5 трлн.

Гуманитарные и социальные изменения

Среди прочих решений перечислены приостановка приема беженцев, привлечение Национальной гвардии для наведения порядка в Вашингтоне, Мемфисе и Новом Орлеане, а также придание английскому языку статуса официального.

Кроме того, отменены программы политики "разнообразия, равенства и инклюзивности" в государственном секторе, запрещена трансгендерная идеология в школах и участие мужчин в женских спортивных соревнованиях. Для новорожденных детей введены специальные инвестиционные счета.

Что было известно ранее?

Как уже сообщалось на нашем сайте, по данным Reuters, рейтинг одобрения Дональда Трампа недавно продемонстрировал незначительный рост после длительного падения.

Ранее мы также сообщали, что американский президент вновь заявил о возможности в ближайшее время достичь урегулирования войны России против Украины, назвав этот конфликт самым сложным в своей практике.