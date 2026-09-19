"Список перемог" американський лідер повідомив у мережі Truth Social. Цікаво, що Трамп наполягає на термінології "третій термін", оскільки досі не визнає поразки на виборах 2020 року.

Захист кордонів та зовнішня політика

У публікації зазначається, що за останні 16 місяців на південному кордоні США не було зафіксовано жодного випадку нелегального перетину. Для посилення безпеки було підписано закон Лейкен Райлі, а потік фентанілу через кордон скоротився на 60% завдяки ударам по наркокартелям.

У сфері зовнішньої політики Трамп заявив про затримання венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро та ліквідацію потенціалу Ірану щодо збагачення урану.

За його словами, протягом перших 12 місяців вдалося укласти мирні угоди у восьми війнах, зокрема зупинити бойові дії в Смузі Гази та повернути заручників.

Економічні показники та нові тарифи

В економічному блоці президент виділив залучення 19,2 трлн доларів нових інвестицій та рекордне зростання фондового ринку.

Також було введено 50% мита на імпорт міді, алюмінію та сталі й 25% мита на іноземні автомобілі.

США досягли найбільшого в історії скорочення податків, зокрема скасовано збори з чайових, понаднормових виплат і соціального забезпечення літніх людей.

За словами Трампа, експорт товарів сягнув рекордних 2,3 трлн доларів, а інвестиції в армію склали 1 трлн доларів з планом збільшення до 1,5 трлн.

Гуманітарні та соціальні зміни

Серед інших рішень перераховано призупинення прийому біженців, залучення Національної гвардії для наведення порядку у Вашингтоні, Мемфісі та Новому Орлеані, а також надання англійській мові статусу офіційної.

Окрім цього, скасовано програми політики "різноманіття, рівності та інклюзивності" в урядовому секторі, заборонено трансгендерну ідеологію у школах та участь чоловіків у жіночих спортивних змаганнях. Для новонароджених дітей започатковано спеціальні інвестиційні рахунки.

Що було відомо раніше?

Як вже повідомлялося на нашому сайті, за даними Reuters, рейтинг схвалення Дональда Трампа нещодавно показав незначне зростання після тривалого падіння.

Раніше ми також розповідали, що американський президент знову заявив про можливість найближчим часом досягти врегулювання війни Росії проти України, назвавши цей конфлікт найскладнішим у своїй практиці.