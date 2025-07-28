В начале каденции Трамп даже намекал на вину Украины в войне. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Как менялся тон Трампа в отношении Путина?

Тон Трампа в отношении России неуклонно менялся в течение последних месяцев.

В начале своей второй каденции Трамп, кажется, даже намекал на вину Украины в войне, в частности он открыто показывал свою нелюбовь к Владимиру Зеленскому.

Трамп верил, что прекращение огня не за горами, но российские дроны и ракеты продолжали падать на украинские города, исчерпывая терпение американского президента.

В конце апреля Трамп впервые написал, что "не доволен" Путиным. Он сказал, что Россию будут ждать последствия, если воздушные атаки продолжатся.

Владимир, остановись!

– писал Трамп.

Недавно Трамп впервые пообещал предоставить Украине американское оружие, чтобы "она могла себя защитить".

Критики Трампа говорили, что Россию мало интересует его срок в 50 дней. Это лишь дополнительное время для Москвы безнаказанно достигать своих военных целей.

28 июля Трамп уже заявил, что не будет ждать 50 дней, потому что ответ Москвы "очевиден". Он сократит остаток времени до 10 – 12 дней.

Каждый раз, когда я думаю, что это закончится, он убивает людей. Мне больше не так интересно разговаривать,

– сказал Трамп.

Напомним, Трамп подчеркнул, что не хочет накладывать санкции на Россию, поскольку любит русский народ. Впрочем, он вынужден так поступить, чтобы прекратить убийства. В частности, по его словам, на войне потеряно миллион россиян.