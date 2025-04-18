Глава аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук в эфире 24 Канала отметил, что то заявление, которое озвучил госсекретарь США Марко Рубио, вызывает у него горькую улыбку. Ведь ранее аналитики предупреждали, что если Трампу не удастся повлиять на Россию, то он обвинит во всем украинцев и европейцев и с гордо поднятой головой уйдет.

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Перед Трампом стоит огромный вызов

Если Белый дом самоустранится в ситуации российско-украинской войны, то это будет громким поражением Трампа. Об этом, как заметил Рыбачук, пишет вся американская пресса. Ключевые мировые игроки, в частности Китай, убедятся, что лидер США, как оказалось, ни на что не может влиять.

"Я общался с аналитиком, который писал для Трампа программу 2020, 2025. У меня был вопрос к нему, может ли Трамп найти управу на Путина, ведь российский диктатор просто играет как кошка с мышкой. Этот аналитик сказал, что Трамп может просто раздавить Россию, у него есть для этого все средства", – рассказал Рыбачук.

Делать вид, что ничего не происходит, когда Путин будет продолжать наносить удары по Украине, это, как отметил Рыбачук, будет полной катастрофой. Трамп верит, что Путин стремится к миру, в его узком кругу вероятно говорят, что видят его приближение, но совсем непонятно, на какие шаги пойдет Путин.

Приближение мира, за который Украина должна отдать пять областей? На это наше государство не согласится, это не воспримет украинское общество. Перед Трампом стоит колоссальный вызов, что делать и как объяснять, что он ни на йоту не продвинулся в переговорах с Путиным,

– озвучил Рыбачук.

Глава аналитически-адвокационной организации подчеркнул, что США говорят, что "вот-вот уже близко соглашение", но оно не может быть подписано без согласования Украины и Европы, они отрабатывают общую позицию. Трамп не может подчинить Зеленского, Украину, ЕС.

Ему, со слов Рыбачука, сегодня надо искать выход из этого положения. А он его описывал так, что если упираться будет Украина, то он будет сокрушительно давить на нее, но если тормозить мирные переговоры будет Путин, то он заявлял, что вооружит ВСУ до зубов и усилит санкции против России. Поэтому, как отметил председатель аналитически-адвокационной организации, следует подождать и увидеть как будет действовать президент США в дальнейшем.

Отметим, что политолог Олег Саакян считает, что у американского лидера происходит слом политического сознания. По его словам, теперь он стоит перед выбором: изменить тактику и признать, что его подход был провальным, или продолжать изображать вид, что все складывается согласно плану, и Кремль рано или поздно пойдет на уступки в мирных переговорах.