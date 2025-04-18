Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук в етері 24 Каналу зазначив, що та заява, яку озвучив держсекретар США Марко Рубіо, викликає в нього гірку посмішку. Адже раніше аналітики попереджали, що якщо Трампу не вдасться вплинути на Росію, то він звинуватить у всьому українців та європейців і з гордо піднятою головою піде.

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Перед Трампом стоїть величезний виклик

Якщо Білий дім самоусунеться в ситуації російсько-української війни, то це буде гучною поразкою Трампа. Про це, як зауважив Рибачук, пише вся американська преса. Ключові світові гравці, зокрема Китай, переконаються, що лідер США, як виявилось, ні на що не може впливати.

"Я спілкувався з аналітиком, який писав для Трампа програму 2020, 2025. В мене було запитання до нього, чи може Трамп знайти управу на Путіна, адже російський диктатор просто грається як кішка з мишкою. Цей аналітик сказав, що Трамп може просто розчавити Росію, в нього є для цього всі засоби", – розповів Рибачук.

Вдавати, що нічого не відбувається, коли Путін продовжуватиме завдавати ударів по Україні, це, як наголосив Рибачук, буде повною катастрофою. Трамп вірить, що Путін прагне миру, в його вузькому колі ймовірно говорять, що бачать його наближення, але зовсім незрозуміло, на які кроки піде Путін.

Наближення миру, за який Україна має віддати п'ять областей? На це наша держава не погодиться, це не сприйме українське суспільство. Перед Трампом стоїть колосальний виклик, що робити і як пояснювати, що він ні на йоту не просунувся у переговорах з Путіним,

– озвучив Рибачук.

Голова аналітично-адвокаційної організації підкреслив, що США говорять, що "ось-ось уже близько угода", але вона не може бути підписана без погодження України та Європи, вони відпрацьовують спільну позицію. Трамп не може підпорядкувати Зеленського, Україну, ЄС.

Йому, зі слів Рибачука, сьогодні треба шукати вихід з цього положення. А він його описував так, що якщо упиратися буде Україна, то він буде нищівно тиснути на неї, але якщо гальмувати мирні переговори буде Путін, то він заявляв, що озброїть ЗСУ до зубів та посилить санкції проти Росії. Тож, як зауважив голова аналітично-адвокаційної організації, слід почекати і побачити як діятиме президент США надалі.

Зазначимо, що політолог Олег Саакян вважає, що в американського лідера відбувається злам політичної свідомості. З його слів, тепер він стоїть перед вибором: змінити тактику й визнати, що його підхід був провальним, або продовжувати вдавати, що все складається згідно з планом, і Кремль рано чи пізно піде на поступки в мирних переговорах.