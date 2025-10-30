Это в эфире 24 Канала отметил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, в этом заявлении нет токсичного смысла.

Почему в заявлении нет "токсичного" смысла?

Михаил Подоляк отметил, что войну с Россией, которая имеет огромные ресурсы, сложно урегулировать. Хотя ранее Трамп считал, что быстро ее завершит, учитывая неплохие личные отношения с Владимиром Путиным, однако это не так. Американский лидер понял, что это сверхсложная задача.

Уладить это достаточно сложно. Трамп об этом говорит. Он говорит "они воюют", чтобы это не выглядело так, что он что-то сказал, а война продолжается. Он говорит абсолютно реалистично, что, к сожалению, она еще продолжается, и они еще будут воевать,

– сказал чиновник.

На фоне заявлений Трампа состоялась массированная атака по Украине, максимальное количество ракетно-дронных ударов по гражданскому населению, по критической инфраструктуре. Президент Штатов признает, что это очень сложная проблематика.

Почему я говорю, что это не токсичные заявления? Потому что Трамп одновременно говорит, что надо развязывать эту войну, существенно давить на Россию. Первые шаги уже сделаны. Мы видим изменение риторики и в окружении, и у самого Трампа,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

В частности, США готовы увеличивать поставки оружия, вводят санкции и так далее. Дональд Трамп понимает, что войну надо завершать. Иначе она будет негативно влиять и на Республиканскую партию, и самого лидера США. Особенно накануне выборов в Конгрессе.

О чем заявил Трамп?