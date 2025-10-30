Це в ефірі 24 Каналу зауважив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, у цій заяві немає токсичного сенсу.

Чому у заяві немає "токсичного" сенсу?

Михайло Подоляк зазначив, що війну з Росією, яка має величезні ресурси, складно врегулювати. Хоч раніше Трамп вважав, що швидко її завершить, враховуючи непогані особисті відносини з Володимиром Путіним, однак це не так. Американський лідер зрозумів, що це надскладне завдання.

Владнати це достатньо складно. Трамп про це говорить. Він говорить "вони воюють", щоб це не мало такий вигляд, що він щось сказав, а війна триває. Він говорить абсолютно реалістично, що, на жаль, вона ще триває, і вони ще будуть воювати,

– сказав посадовець.

На тлі заяв Трампа відбулась масована атака по Україні, максимальна кількість ракетно-дронових ударів по цивільному населенню, по критичній інфраструктурі. Президент Штатів визнає, що це дуже складна проблематика.

Чому я кажу, що це не токсичні заяви? Тому що Трамп водночас говорить, що треба розв'язувати цю війну, суттєво тиснути на Росію. Перші кроки вже зроблені. Ми бачимо зміну риторики і в оточенні, і в самого Трампа,

– підкреслив радник голови ОПУ.

Зокрема, США готові збільшувати постачання зброї, запроваджують санкції і так далі. Дональд Трамп розуміє, що війну треба завершувати. Інакше вона буде негативно впливати і на Республіканську партію, і самого лідера США. Особливо напередодні виборів у Конгресі.

Про що заявив Трамп?