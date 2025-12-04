"Теперь все хуже": Трамп снова упрекнул Зеленского и вспомнил за февральский скандал

Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский должен был якобы заключить мирное соглашение с Россией еще в начале февраля 2025 года. Теперь, по словам президента США, Украина в гораздо худших условиях.

3 декабря Дональд Трамп, общаясь с журналистами, подытожил переговоры США с Киевом и Москвой по мирному плану, передает 24 Канал.

В чем Трамп обвинил Владимира Зеленского?

По словам Трампа, Украина сейчас в худшем положении, чем была почти год назад.

Он вспомнил свою встречу с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля. Тогда американский лидер заявил украинскому коллеге, что у него "нет карт", и мол, советовал ему заключить сделку с Россией.

"Но они (украинцы – 24 Канал), в своей мудрости, решили этого не делать. Сейчас многое против них", – подытожил президент США.

Справка: 28 февраля 2025 года Зеленский приехал в Вашингтон, чтобы обсудить с Трампом соглашение о разработке природных ресурсов в Украине. Предполагалось, что это соглашение может предоставить Украине финансирование или инвестиции, одновременно должен был быть включен вопрос гарантий безопасности – важное для Украины во время войны. Во время переговоров возник резкий конфликт. Трамп и вице-президент Джей ди Вэнс обвинили Зеленского в том, что он проявляет якобы неблагодарность за помощь США. Трамп обвинил Зеленского в том, что он "не готов к миру". Переговоры завершились без подписания соглашения, запланированную пресс-конференцию отменили, Зеленский досрочно покинул Белый дом.

Отдельно Трамп прокомментировал визит своих посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву. По их словам, Владимир Путин хочет окончания войны и возвращения к торговле с США.

Что известно о мирном плане Трампа?