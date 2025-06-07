Об этом в эфире 24 Канала отметил историк, политик и дипломат Роман Бессмертный, подчеркнув, что Виткофф наделал беды и ранее пообещал, что Ирану оставят возможность переработки промышленного урана для гражданских нужд. Трамп сейчас заявляет, что против переработки и обогащения урана.

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На чем настаивает Иран

Согласно договору 2015 года весь уран, который перерабатывали и обогащали в Иране, должен был поступать в Россию, которая должна была производить из него ТВЭЛы (тепловыделяющие элементы). Затем, как рассказал историк, россияне их поставляли бы обратно в Тегеран для того, чтобы иранцы использовали их в атомной энергетике.

Трамп с Путиным нашли свой интерес по Запорожской АЭС, а теперь нашли его в отношении атомных станций Ирана. Ничего из этого не получится, потому что Иран настаивает, чтобы в этом переговорном процессе (между США и Ираном по ядерной программе) была Европа,

– объяснил Бессмертный.

По его словам, иранцы прекрасно понимают, что и Трамп, и Путин играют исключительно в собственные интересы. Единственной стороной, которая обеспечит способность выполнять договоренность и быть прогнозируемой, будет Европа.

"Так было и в предыдущий раз, Европа зря тогда согласилась на этот вариант, о котором сейчас говорит Трамп. Вряд ли он может быть приемлемым для Ирана. В этом благодаря непрофессионализму Виткоффа Трамп провалился", – отметил историк.

Трамп оказался в тупике

Поэтому теперь президент США ищет выход, которого, по мнению Бессмертного, у него сегодня нет. Дипломат убежден, что Трамп не сможет решить проблему в разногласиях между Москвой и Иерусалимом, потому что в этой ситуации есть интерес Израиля. В свое время Иран дал слово уничтожить его как государство.

"Дональд Трамп наделал глупостей в этой ситуации, точно как с хуситами. Стрелял, стрелял, куда и для чего непонятно, пока израильтяне не решили на короткий срок этот вопрос. Ситуация с иранской ядерной программой точно такая же", – отметил Бессмертный.

Переговорный процесс с Ираном из-за непрофессиональных действий Виткоффа и Трампа, как подытожил историк, пока зашел в тупик. Поэтому у американского президента, по словам Бессмертного, возникла необходимость обратиться к уголовной стороне, к военному преступнику Путину.

Напомним, в МАГАТЭ серьезно обеспокоены быстрым накоплением высокообогащенного урана и агентство не сможет гарантировать, что ядерная программа Ирана является исключительно мирной. Иран произвел рекордный объем урана, который обогащен чуть ниже уровня, необходимого для создания ядерного оружия.