Про це в етері 24 Каналу зазначив історик, політик та дипломат Роман Безсмертний, підкресливши, що Віткофф наробив біди й раніше пообіцяв, що Ірану залишать можливість переробки промислового урану для цивільних потреб. Трамп нині заявляє, що проти переробки й збагачення урану.

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На чому наполягає Іран

Згідно з договором 2015 року весь уран, який переробляли і збагачували в Ірані, повинен був надходити до Росії, яка мала виробляти з нього ТВЕЛи (тепловидільні елементи). Потім, як розповів історик, росіяни їх постачали б зворотньо до Тегерану для того, щоб іранці використовували їх в атомній енергетиці.

Трамп з Путіним знайшли свій інтерес щодо Запорізької АЕС, а тепер знайшли його стосовно атомних станцій Ірану. Нічого з того не вийде, бо Іран наполягає, аби в цьому переговорному процесі (між США та Іраном щодо ядерної програми) була Європа,

– пояснив Безсмертний.

З його слів, іранці прекрасно розуміють, що і Трамп, і Путін граються винятково у власні інтереси. Єдиною стороною, яка забезпечить здатність виконувати домовленість і бути прогнозованою, буде Європа.

"Так було і попереднього разу, Європа даремно тоді погодилась на цей варіант, про який зараз говорить Трамп. Навряд чи він може бути прийнятним для Ірану. В цьому завдяки нефаховості Віткоффа Трамп провалився", – зауважив історик.

Трамп опинився у глухому куті

Тому тепер президент США шукає вихід, якого, на думку Безсмертного, в нього сьогодні немає. Дипломат переконаний, що Трамп не зможе розв'язати проблему в розбіжностях між Москвою та Єрусалимом, бо в цій ситуації є інтерес Ізраїлю. У свій час Іран дав слово знищити його як державу.

"Дональд Трамп наробив дурниць в цій ситуації, точно як з хуситами. Стріляв, стріляв, куди й для чого незрозуміло, поки ізраїльтяни не розв'язали на короткий термін це питання. Ситуація з іранською ядерною програмою точно така ж", – зазначив Безсмертний.

Переговорний процес з Іраном через непрофесійні дії Віткоффа і Трампа, як підсумував історик, наразі зайшов у глухий кут. Тому в американського президента, зі слів Безсмертного, виникла необхідність звернутися до кримінальної сторони, до воєнного злочинця Путіна.

Нагадаємо, в МАГАТЕ серйозно занепокоєні швидким накопиченням високозбагаченого урану й агентство не зможе гарантувати, що ядерна програма Ірану є виключно мирною. Іран виробив рекордний обсяг урану, який збагачено трохи нижче рівня, необхідного для створення ядерної зброї.