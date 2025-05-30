Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian и NBC News.

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Байден выступил с публичной речью

В пятницу, 30 мая, Джо Байден вышел на публику в городе Нью-Касл штата Делавэр, чтобы почтить память погибших военнослужащих в День памяти. Он отметил, что воины положили жизнь за Соединенные Штаты, а сейчас люди должны защищать демократию страны. В своей речи Байден не упомянул Дональда Трампа.

Также экс-президент не говорил о своем страшном диагнозе и о лечении. И журналисты отметили, что говорил Джо Байден "энергично и вдохновенно".

По информации NBC News Джо Байден "чувствует себя хорошо", а его окружение "очень оптимистично настроены" относительно лечения

Мы надеемся, что сможем победить эту болезнь,

– сказал бывший президент США.

Известно, что Байден сейчас принимает таблетки, которые улучшают его состояние.

Напомним, рак у Джо Байдена обнаружили 16 мая, а 18 мая о его болезни стало известно публично. Опухоль, которая уже дала метастазы в кости, чувствительна к гормональному лечению, поэтому экс-президенту назначены соответствующие препараты.

Несмотря на подозрения нынешней власти, что Байден мог скрывать свой диагноз во время президентства, приближенные к нему люди говорят, что ранее у бывшего лидера США никогда не диагностировали рак простаты.