Про це пише 24 Канал з посиланням на The Guardian та NBC News.

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Байден виступив з публічною промовою

У п'ятницю, 30 травня, Джо Байден вийшов на публіку в місті Нью-Касл штату Делавер, аби вшанувати пам’ять загиблих військовослужбовців у День пам’яті. Він зазначив, що воїни поклали життя за Сполучені Штати, а зараз люди мають захищати демократію країни. У своїй промові Байден не згадав Дональда Трампа.

Також експрезидент не говорив про свій страшний діагноз та про лікування. Та журналісти відзначили, що говорив Джо Байден "енергійно й натхненно".

За інформацією NBC News Джо Байден "почувається добре", а його оточення "дуже оптимістично налаштовані" щодо лікування

Ми сподіваємося, що зможемо перемогти цю хворобу,

– сказав колишній президент США.

Відомо, що Байден наразі приймає таблетки, які покращують його стан.

Нагадаємо, рак у Джо Байдена виявили 16 травня, а 18 травня про його хворобу стало відомо публічно. Пухлина, яка вже дала метастази в кістки, чутлива до гормонального лікування, тому експрезидентові призначені відповідні препарати.

Попри підозри нинішньої влади, що Байден міг приховувати свій діагноз під час президентства, наближені до нього люди кажуть, що раніше в колишнього лідера США ніколи не діагностували рак простати.