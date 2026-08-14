Об этом пишет Bloomberg.

Что говорят в КНДР о военных учениях США?

Представитель Министерства иностранных дел КНДР заявил, что страна не намерена мириться с тем, что она назвала "серьезной конфронтационной ситуацией", которую якобы создают США и их союзники.

По его словам, Пхеньян будет реагировать на новые угрозы усилением собственных средств сдерживания. Особое возмущение КНДР вызвали совместные учения США и Южной Кореи, которые должны пройти с 17 по 27 августа. Ожидается, что в ходе маневров военные будут отрабатывать новые тактики и использовать технологии, которые Северная Корея могла получить благодаря участию своих военнослужащих в войне России против Украины.

Заявление Пхеньяна прозвучало вскоре после очередного ракетного испытания. В среду КНДР запустила баллистическую ракету со своего восточного побережья. Это был уже второй ракетный запуск страны менее чем за неделю. Кроме того, Северная Корея раскритиковала пересмотр ядерной стратегии США.

В Пхеньяне заявили, что Вашингтон якобы использует ядерный потенциал для достижения политических и военных целей и своими действиями подрывает глобальную безопасность. В то же время заместитель министра обороны США Элбридж Колби заявил, что не видит радикальных изменений в ядерной политике Вашингтона, которая в настоящее время пересматривается.

На фоне обострения риторики КНДР продолжает углублять военное сотрудничество с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский ранее предупреждал, что Пхеньян может передать Москве дополнительные ракеты и направить новых военнослужащих для участия в войне против Украины.

Отметим, что Россия использует северокорейские баллистические ракеты КН-23 преимущественно в небольшом количестве, вероятно, для испытаний и доработки после предыдущих проблем с точностью. По данным ISW, КНДР могла передать России не менее 40 таких ракет, а в будущем их могут развернуть в составе российской ракетной бригады в Воронежской области.