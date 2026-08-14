Про це пише Bloomberg.

Що кажуть в КНДР про військові навчання США?

Представник Міністерства закордонних справ КНДР заявив, що країна не має наміру миритися з тим, що назвала "серйозною конфронтаційною ситуацією", яку нібито створюють США та їхні союзники.

За його словами, Пхеньян реагуватиме на нові загрози посиленням власних засобів стримування. Особливе обурення КНДР викликали спільні навчання США та Південної Кореї, які мають пройти з 17 до 27 серпня. Очікується, що під час маневрів військові відпрацьовуватимуть нові тактики та використовуватимуть технології, які Північна Корея могла отримати завдяки участі своїх військовослужбовців у війні Росії проти України.

Заява Пхеньяна пролунала невдовзі після чергового ракетного випробування. У середу КНДР запустила балістичну ракету зі свого східного узбережжя. Це був уже другий ракетний запуск країни менш ніж за тиждень. Окремо Північна Корея розкритикувала перегляд ядерної стратегії США.

У Пхеньяні заявили, що Вашингтон нібито використовує ядерний потенціал для досягнення політичних і військових цілей та своїми діями підриває глобальну безпеку. Водночас заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі заявив, що не бачить радикальних змін у ядерній політиці Вашингтона, яку наразі переглядають.

На тлі загострення риторики КНДР продовжує поглиблювати військову співпрацю з Росією. Президент України Володимир Зеленський раніше попереджав, що Пхеньян може передати Москві додаткові ракети та направити нових військовослужбовців для участі у війні проти України.

Зазначимо, Росія використовує північнокорейські балістичні ракети КН-23 переважно в невеликій кількості, ймовірно, для випробувань та вдосконалення після попередніх проблем із точністю. За даними ISW, КНДР могла передати Росії щонайменше 40 таких ракет, а в майбутньому їх можуть розгорнути у складі російської ракетної бригади у Воронезькій області.