Как сообщает BBC, иранский чиновник подтвердил, что штаб-квартира Министерства обороны Ирана в центральной провинции Исфахан подверглась удару, передает 24 Канал.

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Что атаковал Израиль в Иране

Акбар Салехи, заместитель губернатора Исфахана по вопросам безопасности, заявил, что пока сообщений о жертвах в штаб-квартире не поступало.

Заметим, что, по данным иранских СМИ, удару подверглось и здание Минобороны страны в районе Нобоньяд в Тегеране.

Также отмечается, что атакована была штаб-квартира полиции Тегерана, расположенная в центре города. По ней ударил израильский дрон/ Согласно сообщению Agence France-Presse, в результате атаки были нанесены "незначительные повреждения" и ранены "несколько" сотрудников полиции.

Кроме того СМИ пишут о том, что Израиль уничтожил штаб Военно-морских сил Ирана в Тегеране. В сети распространили видео поражения этого объекта.

Удар по штабу ВМС Ирана в Тегеране: смотрите видео

К слову, по данным Reuters, Трамп наложил вето на израильский план убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Однако Нетаньяху опроверг эту информацию.