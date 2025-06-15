Як повідомляє BBC, іранський чиновник підтвердив, що штаб-квартира Міністерства оборони Ірану в центральній провінції Ісфахан зазнала удару, передає 24 Канал.

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Що атакував Ізраїль в Ірані

Акбар Салехі, заступник губернатора Ісфахану з питань безпеки, заявив, що наразі повідомлень про жертви в штаб-квартирі не надходило.

Зауважимо, що, за даними іранських ЗМІ, удару зазнала і будівля Міноборони країни в районі Нобоньяд у Тегерані.

Також зазначається, що атакована була штаб-квартира поліції Тегерана, розташована у центрі міста. По ній вдарив ізраїльський дрон. Згідно з повідомленням Agence France-Presse, внаслідок атаки було завдано "незначних пошкоджень" і поранено "кількох" співробітників поліції.

Крім того ЗМІ пишуть про те, що Ізраїль знищив штаб Військово-морських сил Ірану в Тегерані. У мережі поширили відео ураження цього об'єкту.

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До слова, за даними Reuters, Трамп наклав вето на ізраїльський план убивства верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. Однак Нетаньягу спростував цю інформацію.