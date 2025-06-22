Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Гутерриша на его странице в соцсети Х.

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Гутерриш обеспокоен ситуацией на Ближнем Востоке

Антониу Гутирреш заявил, что он "крайне обеспокоен" применением силы Соединенными Штатами против Ирана. По его словам, речь идет об опасной эскалации в регионе, который уже находится на грани, и прямой угрозе международному миру и безопасности.

Также генсек ООН отметил, что этот конфликт может быстро "выйти из-под контроля" – с катастрофическими последствиями для гражданского населения, региона и всего мира.

Я призываю государства-члены к деэскалации и выполнению своих обязательств в соответствии с Соглашением об Уставе ООН и другими нормами международного права,

– говорится в заявлении Гутерреша.

Он подчеркнул, что в этот опасный час крайне важно избежать "спирали хаоса".

Военного решения нет. Единственный путь вперед – это дипломатия. Единственная надежда – это мир,

– написал глава ООН.

Напомним, в ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп заявил об успешной атаке на ядерные объекты в Иране. По его словам, американские самолеты поразили три объекта, в частности Фордо, Натанз и Исфахан.