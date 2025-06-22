Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Гутерреша на його сторінці в соцмережі Х.

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Гутерреш стурбований ситуацією на Близькому Сході

Антоніу Гутерреш заявив, що він "вкрай стурбований" застосуванням сили Сполученими Штатами проти Ірану. За його словами, йдеться про небезпечну ескалацію в регіоні, який уже перебуває на межі, і пряму загрозу міжнародному миру та безпеці.

Також генсек ООН зазначив, що цей конфлікт може швидко "вийти з-під контролю" – з катастрофічними наслідками для цивільного населення, регіону та всього світу.

Я закликаю держави-члени до деескалації та виконання своїх зобов'язань згідно з Угодою про Статут ООН та інші норми міжнародного права,

– йдеться в заяві Гутерреша.

Він підкреслив, що в цю небезпечну годину вкрай важливо уникнути "спіралі хаосу".

Військового рішення немає. Єдиний шлях уперед – це дипломатія. Єдина надія – це мир,

– написав очільник ООН.

Нагадаємо, в ніч на 22 червня президент США Дональд Трамп заявив про успішну атаку на ядерні об'єкти в Ірані. За його словами, американські літаки вразили три об'єкти, зокрема Фордо, Натанз та Ісфахан.