Об этом пишет Financial Times.

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Как Украина лишила Россию главного преимущества в войне?

Столбы дыма над Москвой после ударов украинских беспилотников по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу российской столицы стали очередным свидетельством изменения баланса сил в войне. Аналитики издания отмечают, что Украина все больше навязывает России технологическую гонку, в которой Кремль оказывается в роли догоняющего.

С 2022 года Россия делала ставку на массированные штурмы и артиллерию, одновременно нанося удары по украинской инфраструктуре. В то же время Украина развила технологии беспилотников средней и большой дальности, которые всё чаще поражают цели на сотни километров вглубь российской территории — от военных колонн до нефтеперерабатывающих заводов.

По оценкам экспертов, темпы российского наступления на фронте существенно замедлились: если раньше оккупационные силы захватывали более тысячи квадратных километров за несколько месяцев, то сейчас этот показатель упал в несколько раз. В то же время тактика небольших штурмовых групп не приносит значительных результатов в зоне, насыщенной дронами.

Украинские подразделения заявляют, что активно наносят удары по логистике противника, в частности по транспортным маршрутам снабжения оккупированного Крыма. Это вынуждает российские силы менять маршруты снабжения и использовать более мелкие, менее заметные транспортные средства, что затрудняет обеспечение фронта.

Отдельно отмечается, что дронная война существенно повлияла на баланс живой силы. Россия ежемесячно теряет больше военных, чем способна привлечь через мобилизационные механизмы, а темпы набора контрактников снижаются. Несмотря на это, российская оборонная промышленность работает на пределе возможностей, а наращивание производства затрудняется нехваткой кадров и ресурсов.

Эксперты Financial Times отмечают, что даже при росте выпуска отдельных видов вооружения общий потенциал военной промышленности России фактически вышел на "плато".

Справочно. Выход на "плато" — это состояние, когда динамика (рост или спад) определенного процесса останавливается, и показатели стабилизируются на определенном уровне, образуя "равнину" на графике.

В то же время в Москве заявляют о намерении наращивать развитие собственных дронных программ, однако признают трудности с масштабированием технологий. Вопросы связи, спутниковых систем и координации беспилотников остаются одной из ключевых проблем.

Аналитики подчеркивают, что современная война все больше смещается в технологическую плоскость, где решающую роль играют не численность войск, а скорость развития систем управления, связи и беспилотных технологий.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложение о прямой встрече с Владимиром Путиным остается в силе. По его словам, Украина готова к переговорам в формате "Украина – Россия" с участием международных партнеров.

Зеленский отметил, что все необходимые дипломатические механизмы для завершения войны уже существуют, однако Россия продолжает боевые действия. Он подчеркнул, что решение о переходе к дипломатии и достижении мира зависит от российского руководства