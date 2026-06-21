Про це пише Financial Times.

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Як Україна позбавила Росію головної переваги у війні?

Стовпи диму над Москвою після ударів українських безпілотників по найбільшому нафтопереробному заводу російської столиці стали черговим свідченням зміни балансу сил у війні. Аналітики видання відзначають, що Україна дедалі більше нав'язує Росії технологічні перегони, у яких Кремль опиняється в ролі наздоганяючого.

З 2022 року Росія робила ставку на масовані штурми та артилерію, одночасно завдаючи ударів по українській інфраструктурі. Водночас Україна розвинула технології безпілотників середньої та великої дальності, які дедалі частіше вражають цілі на сотні кілометрів углиб російської території – від військових колон до нафтопереробних заводів.

За оцінками експертів, темпи російського наступу на фронті суттєво сповільнилися: якщо раніше окупаційні сили захоплювали понад тисячу квадратних кілометрів за кілька місяців, то зараз цей показник впав у кілька разів. Водночас тактика малих штурмових груп не дає значних результатів у зоні, насиченій дронами.

Українські підрозділи заявляють, що активно б'ють по логістиці ворога, зокрема по транспортних маршрутах постачання до окупованого Криму. Це змушує російські сили змінювати маршрути постачання та використовувати менші, менш помітні транспортні засоби, що ускладнює забезпечення фронту.

Окремо зазначається, що дронова війна суттєво вплинула на баланс живої сили. Росія щомісяця втрачає більше військових, ніж здатна залучити через мобілізаційні механізми, а темпи набору контрактників знижуються. Попри це, російська оборонна промисловість працює на межі можливостей, а масштабування виробництва ускладнюється браком кадрів та ресурсів.

Експерти Financial Times відзначають, що навіть при зростанні випуску окремих видів озброєння загальний потенціал військової промисловості Росії фактично вийшов на "плато".

Довідково. Вихід на "плато" – це стан, коли динаміка (зростання або спад) певного процесу зупиняється, і показники стабілізуються на певному рівні, утворюючи "рівнину" на графіку.

Водночас у Москві заявляють про намір нарощувати розвиток власних дронових програм, однак визнають труднощі із масштабуванням технологій. Питання зв'язку, супутникових систем та координації безпілотників залишається однією з ключових проблем.

Аналітики підкреслюють, що сучасна війна дедалі більше зміщується у технологічну площину, де вирішальну роль відіграють не чисельність військ, а швидкість розвитку систем управління, зв'язку та безпілотних технологій.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що пропозиція щодо прямої зустрічі з Володимиром Путіним залишається чинною. За його словами, Україна готова до переговорів у форматі Україна – Росія за участю міжнародних партнерів.

Зеленський наголосив, що всі необхідні дипломатичні механізми для завершення війни вже існують, однак Росія продовжує бойові дії. Він підкреслив, що рішення про перехід до дипломатії та досягнення миру залежить від російського керівництва