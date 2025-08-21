Впрочем, вскоре он отреагировал сообщение, убрав любое упоминание о причастности России к атаке. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Telex.

Как отреагировали в Венгрии на атаку?

Сначала утром венгерский президент Тамаш Шуйок обнародовал сообщение, в котором выразил глубокое соболезнование пострадавшим от российского ракетного удара по Мукачево. Он пожелал им скорейшего выздоровления.

Впоследствии формулировка в публикации претерпела изменения. Фразу "российского ракетного удара" он забрал, вместо этого теперь пишет просто "ракетного удара". Также написал, что окончание "конфликта" якобы является общим интересом "для всех".

Я надеюсь, что стороны в войне смогут это осознать и благодаря международным дипломатическим усилиям в ближайшее время будет поставлена точка в этой бесчеловечной и бессмысленной резне,

– говорится в публикации.

В МИД тоже прокомментировали удар

Хотя Виктор Орбан и лидер оппозиции Петер Мадьяр молчат, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто написал в Facebook, что "новости из Украины этим утром еще раз подтверждают, что мир необходим как можно скорее".

Все должны приложить все усилия, чтобы достичь мирного соглашения, которое как можно быстрее положит конец войне! Это единственный способ предотвратить дальнейшее кровопролитие и разрушение,

– подчеркнул он.

Интересно, что он тоже не упомянул о виновности России, которая сама же этот удар и нанесла.

