Об этом сообщает издание NNK.

Как отреагировали в Японии на визит Путина на Курилы?

Правительство Японии рассматривает возможные контрмеры в ответ на поездку российского диктатора Владимира Путина на остров Итуруп, который является спорной территорией между двумя государствами.

Среди вероятных шагов Токио – дальнейшее ужесточение санкций против России. Премьер-министр Японии Такаити Санаэ подчеркнула, что визит на Итуруп противоречит позиции японского правительства, ведь эти острова являются неотъемлемой частью территории страны в соответствии с историческими фактами и международным правом.

Поездка российского лидера наносит ущерб суспильному настроению японского народа и является абсолютно неприемлемой, а также может затруднить восстановление отношений в долгосрочной перспективе.

Реагируя на случившееся, министр иностранных дел Японии Мотеги Тошимицу срочно вызвал посла России в Токио Николая Ноздрева и выразил решительный протест. Дипломату поручили немедленно довести позицию Токио до сведения своего правительства.

Кроме того, США подтвердили, что признают суверенитет Японии над Курильскими островами, которые в Токио называют Северными территориями. Посол США в Японии Джордж Гласс заявил о непоколебимой поддержке Токио и подчеркнул, что Вашингтон выступает против действий, которые могут угрожать миру и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Напомним, 13 августа Путин впервые посетил остров Итуруп из Курильских островов, которые являются предметом территориального спора между Россией и Японией. Он осмотрел рыбоперерабатывающий завод, пообщался с местными жителями и попробовал икру.

Отметим, что территориальный спор вокруг четырех островов Южно-Курильского архипелага продолжается еще со времен Второй мировой войны, потому что между странами до сих пор не подписан официальный мирный договор.