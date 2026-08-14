Про це повідомляє видання NNK.

Як відреагували в Японії на візит Путіна на Курили?

Уряд Японії розглядає можливі контрзаходи у відповідь на поїздку російського диктатора Володимира Путина на острів Ітуруп, який є спірною територією між двома державами.

Серед імовірних кроків Токіо – подальше посилення санкцій проти Росії. Прем'єр-міністерка Японії Такаїті Санае наголосила, що візит на Ітуруп суперечить позиції японського уряду, адже ці острови є невід'ємною частиною території країни згідно з історичними фактами та міжнародним правом.

Поїздка російського очільника шкодить суспільним настроям японського народу і є абсолютно неприйнятною, а також може ускладнити відновлення відносин у довгостроковій перспективі.

Реагуючи на подію, міністр закордонних справ Японії Мотегі Тошіміцу терміново викликав посла Росії в Токіо Миколу Ноздрьова та висловив рішучий протест. Дипломату доручили негайно передати позицію Токіо своєму уряду.

Крім того, США підтвердили, що визнають суверенітет Японії над Курильськими островами, які в Токіо називають Північними територіями. Посол США в Японії Джордж Гласс заявив про непохитну підтримку Токіо та наголосив, що Вашингтон виступає проти дій, які можуть загрожувати миру й стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Нагадаємо, 13 серпня Путін вперше відвідав острів Ітуруп із Курильських островів, які є предметом територіальної суперечки між Росією та Японією. Він оглянув рибопереробний завод, поспілкувався з місцевими жителями та скуштував ікру.

Зазначимо, територіальна суперечка довкола чотирьох островів Південно-Курильського архіпелагу триває ще від часів Другої світової війни, через що між країнами досі не підписано офіційний мирний договір.