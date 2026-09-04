Причина в том, что Стив Виткофф боится. Об этом сообщает Kyiv Independent со ссылкой на источник.

Почему посланцы Трампа могут все-таки не приехать в Киев?

По словам источника, россияне не хотят, чтобы посланцы Трампа приезжали в Киев. В свою очередь, Виткофф всегда учитывал настроения России. Кроме того, в Кремле американских спецпредставителей, якобы, запугивают, что ехать в Украину опасно.

Возможный визит Виткоффа и Кушнера в Украину происходит на фоне массированных российских атак на Киев с использованием реактивных дронов.

Ранее США просили Украину не наносить удары по Москве во время визита директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Россию 25 августа.

Будет ли Вашингтон обращаться с аналогичной просьбой, если Виткофф и Кушнер приедут в Киев, пока неизвестно.

Если поездка состоится, это станет первым визитом Виткоффа и Кушнера в Украину.

Обратите внимание! По данным Reuters, переговоры о визите Виткоффа и Кушнера в Украину продолжаются. 6 сентября рассматривается в качестве возможной даты.

В то же время они уже неоднократно бывали в Москве, где встречались с российским президентом Владимиром Путиным.

Напомним, что Виткофф и Кушнер должны были приехать в Украину еще в начале августа, но тогда визит перенесли. По данным издания, причиной могло быть желание Трампа оставить дипломатов рядом с собой из-за неурегулированного противостояния с Ираном.