Причина тому – страх Стіва Віткоффа. Про це повідомляє Kyiv Independent із посиланням на джерело.

Чому посланці Трампа можуть таки і не приїхати до Києва?

За словами джерела, росіяни не хочуть, аби посланці Трампа приїздили до Києва. Своєю чергою Віткофф завжди враховував настрої Росії. Окрім того, у Кремлі американських спецпредставників, буцімто, залякують, що їхати в Україну небезпечно.

Можливий візит Віткоффа і Кушнера до України відбувається на тлі масованих російських атак на Київ із використанням реактивних дронів.

Раніше США просили Україну не завдавати ударів по Москві під час візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Росії 25 серпня.

Чи звертатиметься Вашингтон із аналогічним проханням, якщо Віткофф і Кушнер приїдуть до Києва, наразі невідомо.

Якщо поїздка відбудеться, це стане першим візитом Віткоффа та Кушнера до України.

Зверніть увагу! За даними Reuters, переговори щодо візиту Віткоффа та Кушнера до України тривають. 6 вересня розглядають як можливу дату.

Водночас вони вже неодноразово їздили до Москви, де зустрічалися з російським президентом Володимиром Путіним.

Нагадаємо, що Віткофф і Кушнер мали приїхати до України ще на початку серпня, але тоді візит перенесли. За даними видання, причиною могло бути бажання Трампа залишити дипломатів поруч із собою через неврегульоване протистояння з Іраном.