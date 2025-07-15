Именно Писториус месяцами в разговорах с американцами и представителями НАТО поднимал вопрос покупки оружия у США европейцами для Украины, передает 24 Канал со ссылкой на Spiegel.

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Как Украине будут поставлять оружие?

В частности, во время своего первого визита в Пентагон 14 июля немецкий министр снова напомнил о новой форме военной помощи Украине. В тот же день Дональд Трамп заявил, что несколько стран, которые имеют американские системы Patriot, передадут их Украине и пополнят собственные запасы позже.

Сам Писториус подчеркнул, что Берлин готов передать свои системы Patriot Украине, которые потом можно было бы заменить поставками из США.

Итак, ожидается, что США не будут напрямую поставлять оружие Украине. Планируется, что это будут делать страны НАТО из своих запасов, а затем заменят вооружение.

Кроме того, глава Минобороны Германии продолжает прошлогоднюю инициативу, в рамках которой он собирал средства от других партнеров Украины для приобретения систем ПВО. По словам генсека НАТО Марка Рютте, Финляндия, Канада, Швеция, Великобритания и Дания планируют принять в этом участие.