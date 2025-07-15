Саме Пісторіус місяцями у розмовах з американцями і представниками НАТО порушував питання купівлі зброї у США європейцями для України, передає 24 Канал із посиланням на Spiegel.

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Як Україні постачатимуть зброю?

Зокрема, під час свого першого візиту до Пентагону 14 липня німецький міністр знову нагадав за нову форму військової допомоги Україні. Того ж дня Дональд Трамп заявив, що кілька країн, які мають американські системи Patriot, передадуть їх Україні та поповнять власні запаси пізніше.

Сам Пісторіус підкреслив, що Берлін готовий передати свої системи Patriot Україні, які потім можна було б замінити постачаннями зі США.

Отже, очікується, що США не будуть напряму постачати зброю Україні. Планується, що це робитимуть країни НАТО зі своїх запасів, а потім замінять озброєння.

Крім того, очільник Міноборони Німеччини продовжує минулорічну ініціативу, у межах якої він збирав кошти від інших партнерів України для придбання систем ППО. За словами генсека НАТО Марка Рютте, Фінляндія, Канада, Швеція, Велика Британія та Данія планують взяти у цій участь.