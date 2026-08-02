Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус в эфире 24 Канала объяснил , какая информация может усилить внутренное давление на Дональда Трампа. Он также рассказал, при каком условии Вашингтон может перейти от публичных заявлений к военным действиям против России.

Украина должна сначала получить ракеты-перехватчики

Украина могла бы присоединиться к усилиям Соединенных Штатов против Ирана, однако только после укрепления собственной противовоздушной обороны. В противном случае Киеву пришлось бы тратить часть дронов не на Россию, а на иранские цели, при этом оставаясь без достаточного количества средств для перехвата возможных ударов с Ближнего Востока.

Сначала дайте нам противоракеты, а потом мы присоединимся – именно в таком порядке, а не наоборот. Иначе это будет большой ошибкой,

– подчеркнул Ус.

Украинской дипломатии также важно объяснять Вашингтону, что Иран и Россию нельзя рассматривать отдельно. Вместе с Северной Кореей они образуют современный военный союз, который выступает против действующего мирового порядка и помогает его участникам вести войны.

Нет отдельного Ирана и нет отдельной России. Есть современная ось зла: Тегеран, Москва и Пхеньян,

– пояснил главный консультант Национального института стратегических исследований.

Китай в этот союз не включается, ведь Пекин остается одним из главных бенефициаров глобализации и не заинтересован в ее разрушении. Кроме того, китайское руководство не устраивает самостоятельное сближение Москвы и Пхеньяна, поскольку обе страны оно все больше рассматривает как зависимых от себя партнеров.

Трампу могут предложить "большую победу"

Украинская дипломатия должна убедить Вашингтон, что противостояние с Ираном не завершится без давления на Россию, которая поддерживает Тегеран. Подобно тому, как Вторая мировая война не закончилась после капитуляции Германии 8 мая, а продолжалась до победы над Японией 2 сентября, нынешнее сотрудничество Москвы, Тегерана и Пхеньяна также нужно рассматривать как единую проблему.

Украина может присоединиться к усилиям Соединенных Штатов при условии, что они объявят Россию своим врагом и признают: для успеха необходимо победить не только Иран, но и Россию,

– подчеркнул Ус.

Такой подход можно связать и с внутриполитическими интересами Дональда Трампа, который стремится добиться масштабного результата накануне выборов в Конгресс. Палата представителей будет полностью переизбираться, а потеря контроля над ней создала бы для президента США риск нового процесса импичмента.

Успешная операция против Ирана и России могла бы не просто повысить шансы Трампа, но и помочь ему вырвать победу из лап поражения,

– пояснил консультант.

Ус признал, что такой сценарий сложен и пока выглядит малореалистичным, однако подобные аргументы нужно постоянно доносить до американской стороны. К этому также можно привлечь представителей движения MAGA, в частности Лору Лумер, которые уже заявляют, что Россия помогает врагу Соединенных Штатов и должна нести ответственность вместе с Ираном.

Помощь Ирану может заставить США действовать

Серьезное давление на Дональда Трампа может возникнуть, если в Соединенных Штатах публично подтвердят, что Россия предоставляет Ирану спутниковые данные для наведения баллистических ракет. Такая информация уже есть, однако дальнейшая реакция зависит от того, признает ли ее американский президент.

Если станет очевидным, что Россия помогает Ирану убивать американских военных, это создаст внутреннее давление на Трампа,

– подчеркнул Ус.

В таком случае президенту США придется объяснять, почему он продолжает оправдывать Москву, которая поддерживает противника Вашингтона. Подход, при котором Россию пытаются оторвать от Китая по примеру политики Генри Киссинджера, все меньше соответствует реальности, ведь союз Москвы, Тегерана и Пхеньяна уже обретает четкие очертания.

Возможно, нужно не только делать публичные заявления, но и предпринимать реальные шаги, которые покажут, что не следует помогать убивать американских военных,

– пояснил главный консультант Национального института стратегических исследований.

Речь идет не обязательно о появлении американских военных на территории России. Ус допустил возможность отдельных воздушных операций, что Вашингтон мог бы представить как ответ на помощь Москвы Ирану, однако для этого Трампа еще нужно подтолкнуть к соответствующему решению.

Ус объяснил, что может заставить США действовать против России: смотрите видео