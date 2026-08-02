Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус в ефірі 24 Каналу пояснив, яка інформація здатна посилити внутрішній тиск на Дональда Трампа. Він також розповів, за якої умови Вашингтон може перейти від публічних заяв до військових дій проти Росії.

Україна має спершу отримати ракети-перехоплювачі

Україна могла б долучитися до зусиль Сполучених Штатів проти Ірану, однак лише після посилення власної протиповітряної оборони. Інакше Києву довелося б витрачати частину дронів не на Росію, а на іранські цілі, водночас залишаючись без достатньої кількості засобів для перехоплення можливих ударів із Близького Сходу.

Спочатку дайте нам протиракети, а далі ми доєднаємося – саме в такому порядку, а не навпаки. Інакше це буде великою помилкою,

– наголосив Ус.

Українській дипломатії також важливо пояснювати Вашингтону, що Іран і Росію не можна розглядати окремо. Разом із Північною Кореєю вони утворюють сучасний військовий союз, який виступає проти чинного світового порядку та допомагає його учасникам вести війни.

Немає окремо Ірану і немає окремо Росії. Є сучасна вісь зла: Тегеран, Москва і Пхеньян,

– пояснив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Китай до цього союзу Ус не зараховує, адже Пекін залишається одним із головних бенефіціарів глобалізації та не зацікавлений у її руйнуванні. Крім того, китайське керівництво не влаштовує самостійне зближення Москви й Пхеньяна, оскільки обидві країни воно дедалі більше розглядає як залежних від себе партнерів.

Трампу можуть запропонувати "велику перемогу"

Українська дипломатія має переконувати Вашингтон, що протистояння з Іраном не завершиться без тиску на Росію, яка підтримує Тегеран. Подібно до того, як Друга світова війна не закінчилася після капітуляції Німеччини 8 травня, а тривала до перемоги над Японією 2 вересня, нинішню співпрацю Москви, Тегерана та Пхеньяна також потрібно розглядати як єдину проблему.

Україна може долучитися до зусиль Сполучених Штатів за умови, що вони оголосять Росію своїм ворогом і визнають: для успіху потрібно перемогти не лише Іран, а й Росію,

– наголосив Ус.

Такий підхід можна пов'язати і з внутрішньополітичними інтересами Дональда Трампа, який шукає масштабний результат напередодні виборів до Конгресу. Повністю переобиратимуть Палату представників, а втрата контролю над нею створила б для президента США ризик нового процесу імпічменту.

Успішна операція проти Ірану та Росії могла б не просто підвищити шанси Трампа, а допомогти йому вирвати перемогу з пащі поразки,

– пояснив консультант.

Ус визнав, що такий сценарій складний і поки виглядає малореалістичним, однак подібні аргументи потрібно постійно доносити до американської сторони. До цього також можна залучати представників руху MAGA, зокрема Лору Лумер, які вже говорять, що Росія допомагає ворогу Сполучених Штатів і має відповідати разом з Іраном.

Допомога Ірану може змусити США діяти

Серйозний тиск на Дональда Трампа може виникнути, якщо у Сполучених Штатах публічно підтвердять, що Росія надає Ірану супутникові дані для наведення балістичних ракет. Така інформація вже є, однак подальша реакція залежить від того, чи визнає її американський президент.

Якщо стане очевидним, що Росія допомагає Ірану вбивати американських військових, це створить внутрішній тиск на Трампа,

– наголосив Ус.

У такому разі президенту США доведеться пояснювати, чому він продовжує виправдовувати Москву, яка підтримує противника Вашингтона. Підхід, за якого Росію намагаються відірвати від Китаю за прикладом політики Генрі Кіссінджера, дедалі менше відповідає реальності, адже союз Москви, Тегерана та Пхеньяна вже набуває чітких обрисів.

Можливо, треба робити не лише публічні заяви, а й реальні кроки, які покажуть, що не слід допомагати вбивати американських військових,

– пояснив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Йдеться не обов'язково про появу американських військових на території Росії. Ус припустив можливість окремих повітряних операцій, які Вашингтон міг би подати як відповідь на допомогу Москви Ірану, однак для цього Трампа ще потрібно підштовхнути до відповідного рішення.

Ус пояснив, що може змусити США діяти проти Росії: дивіться відео