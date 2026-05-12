Боевые действия на Ближнем Востоке могут возобновиться: СМИ пишут о недовольстве Трампа

Лидер США Дональд Трамп все больше разочаровывается ходом переговоров с Ираном о прекращении войны. На фоне затягивания переговоров он начал серьезнее рассматривать возможность возобновления боевых действий.

Об этом информирует СNN со ссылкой на свои источники.

Смотрите также "Неприемлемая": Трамп резко отреагировал на ответ Ирана относительно американского предложения мира

Могут ли США вскоре снова начать боевые действия на Ближнем Востоке?

Источники пишут, что Трамп недоволен затягиванием вокруг Ормузского пролива и внутренними противоречиями в руководстве Ирана, которые, по его мнению, затрудняют достижение договоренностей в ядерных переговорах.

Источники отмечают, что последний ответ Ирана, который Трамп назвал "абсолютно неприемлемым", заставила нескольких чиновников усомниться в том, готов ли Тегеран занять серьезную переговорную позицию.

Напомним, 10 мая Иран направил ответ США на мирное предложение по завершению войны на Ближнем Востоке. В своем ответе иранский режим предложил прекратить боевые действия на всех фронтах, в том числе и в Ливане. Кроме того, Тегеран требовал компенсаций от Америки за убытки от войны и отмены санкций. Также среди условий было прекращение морской блокады и признание контроля Ирана над Ормузским проливом. Зато президент США отверг такое предложение и назвал его "абсолютно неприемлемым".

В администрации Трампа сейчас нет единой позиции относительно дальнейших шагов в отношении Ирана. Рассматриваются различные варианты развития событий. Одни советуют выбрать более агрессивный подход и усилить давление на Иран, говорится и о военных шагах. Другие же призывают не отказываться от дипломатического пути.

СNN сообщает, что значительная часть окружения американского президента ожидает более жесткой и прямой коммуникации пакистанских посредников с Ираном. Некоторые представители администрации сомневаются, что посредники достаточно четко передают Тегерану недовольство Трампа ходом переговоров. Два источника убеждены, что Пакистан часто доносит до США более оптимистичную версию позиции Ирана, чем та, что соответствует действительности.

В понедельник, 11 мая, Трамп провел очередное совещание с командой нацбезопасности в Белом доме, где обсудил дальнейшую стратегию по ситуации вокруг Ирана. По информации источников, которые знакомы с ходом переговоров, окончательных решений до поездки Трампа в Китай 12 мая ожидать не стоит.

Важно! Financial Times пишет, что большинство избирателей США сейчас не одобряют политические и экономические решения Трампа. Говорится и о последствиях тарифов, которые ввел Трамп, и войну на Ближнем Востоке с Ираном. Сейчас самыми острыми проблемами для американцев остаются инфляция и стоимость жизни. По данным опроса, 58% избирателей "категорически" или "несколько" не одобряют действия президента по этим вопросам.

Политтехнолог Михаил Шейтельман в разговоре с 24 Каналом предположил, что мир между Ираном и США все же возможен. Он отметил, что даже после нарушения так называемого режима прекращения огня, когда Иран нанес удар по военным кораблям США, Трамп не отменил перемирие – оно действует до сих пор. В то же время препятствием на пути к миру, по мнению Шейтельмана является КСИР.

Напомним, операция США и Израиля против Ирана "Эпическая ярость" началась 28 февраля. Трамп заявлял, что Штаты стремятся уничтожить ядерную программу Тегерана, которая угрожает его стране. Впрочем уже в апреле стороны согласились на перемирие без установленной даты его завершения. Переговоры продолжаются, впрочем значительного результата сторонам до сих пор не принесли. Ормузский пролив остается заблокированным, поэтому суда проходят этим транспортным путем крайне редко.

Какая ситуация в мире из-за войны США и Ирана?

Американские чиновники разоблачили тайный маршрут между Ираном и Россией, который обеспечивает важную логистику в обход западных санкций. Произошло это после атаки Израиля на военно-морской командный центр Ирана и уничтожения нескольких судов. Говорится о скрытом пути по Каспийскому морю. Россия помогает Ирану восстанавливать беспилотный арсенал после значительных потерь в войне.

Война на Ближнем Востоке повлияла почти на все сферы жизни. В частности, в апреле цены на продовольствие выросли на 1,6% из-за подорожания масла, зерновых и мяса. Индекс растительных масел вырос на 5,9%, а цены на мясо достигли рекордного уровня.

Reuters пишет, что война с Ираном в значительной степени влияет на туристическую отрасль. Авиакомпании могут столкнуться с проблемами поставок топлива, однако пока такого дефицита не зафиксировано.

Известно, что с начала операции "Эпическая ярость" 28 февраля цены на топливо выросли почти на 84%.