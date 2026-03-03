Иран стоит․ Что происходит на Ближнем Востоке, какие последствия для Украины и будет ли Третья мировая война

28 февраля 2026 года Израиль и США атаковали Иран. Уже в первые часы войны были ликвидированы верховный правитель страны аятолла Хаменеи и другие политические и военные лидеры исламской диктатуры, была уничтожена или, по крайней мере, нанесен мощный удар по системе ПВО Ирана, выведены из строя ВМС, которые еще совсем недавно упорно проводили совместные учения Maritime Security Belt 2026 с Россией и Китаем. Сейчас же американцы и израильтяне установили воздушный контроль над значительной территорией своего противника, а их беспилотники свободно летают над иранскими городами.

Но несмотря на гибель верхушки Иран не прекратил сопротивление и перешел в режим "кровавого ответа", обстреливая ракетами и "Шахедами" чуть ли не всех своих соседей. Он активировал своих союзников в Ираке, Ливане и Йемене, а также выполнил свое самое грозное обещание – заблокировать Ормузский пролив, который является критически важным для мировой торговли нефтью и природным газом.

Сейчас боевые действия продолжаются, и Тегеран не думает сдаваться, зато президент США Трамп уже посылает сигнал о мирных переговорах по завершению войны, на которую снова не просил разрешения у Конгресса. Более того, даже не искал формальных поводов для ее начала.

За всем этим внимательно следят во всем мире, а особенно в Китае, России и на Кубе. Последняя, вполне возможно, может стать следующей целью в так называемом адвент-календаре Трампа, в котором пока открыты только 2 месяца (январь – Венесуэла, февраль – Иран).

Как дальше могут развиваться события и перерастет ли региональная война в Третью мировую – об этом 24 Канал поговорил с политологом и основателем аналитической группы Resurgam Дмитрием Корниенко.

Почему режим аятолл в Иране до сих пор не пал и какой план у Трампа?

Несмотря на действительно значительные успехи атаки на Иран местный режим до сих пор не упал и продолжает сопротивляться. Так, иранцы в основном не контролируют воздух в ряде регионов, но до сих пор могут запускать баллистические и крылатые ракеты, а также "Шахеды". При этом ПВО арабских союзников, Израиля и самих США далеко не всегда способны держать удар и перехватывать все. Разговоры о возможной помощи с этой проблемой от Украины появились не на пустом месте.

Сейчас, после нескольких дней операции Epic Fury (то есть "Эпическая ярость", как ее называют США, или "Львиный рык" – израильская версия), можно утверждать, что американский план войны разворачивается согласно прогнозам экспертов.

Речь идет о дистанционных ударах с попытками ликвидировать высшее руководство (что произошло уже), а дальше – давление на напуганных наследников Хаменеи и подписание мирного договора. В то же время наземного вторжения союзников в Иран не предвидится, а без этого уничтожить режим, который действительно всех давно утомил, не получится.

При этом Иран с самого начала поднял ставки и начал бить без разбора не только по Израилю, но и по всем своим соседям, включая вполне дружественный Оман. Целями ракет и дронов являются не только американские военные базы, но и знаковые гражданские объекты – в частности, в ОАЭ, Бахрейне, Катаре, Саудовской Аравии и тому подобное.

Теперь иранцы пытаются парализовать нефтяной бизнес соседей, блокируя Ормузский пролив и нанося удары по терминалам и хабам добычи (2 марта были сообщения об остановке ключевых объектов саудитов).

Все это указывает на то, что, несмотря на многие месяцы подготовки к операции и первые большие успехи, сейчас она идет не совсем по плану. Потому что Иран стоит. На это в разговоре с 24 Каналом указывает политолог Дмитрий Корниенко, констатируя, что "Венесуэльский сценарий" так просто масштабировать на Иран не очень получается.

Дмитрий Корниенко политолог, основатель аналитической группы Resurgam В Иране Трамп хочет провернуть венесуэльский сценарий и прямо об этом заявляет. То есть с одной стороны Трамп заявляет – давайте валить кровавый режим, восставайте, выходите на протесты, несущие прямой риск жизни. В то же время параллельно он заявляет, что не против договориться с действующим режимом, за исключением двух человек, которые уже мертвы, для того, чтобы нормализовать отношения в первую очередь в вопросе торговли нефтью. Об этом пишет New York Times. Советники Трампа ему говорят, что так не будет, потому что это разные контексты и культурные, и религиозные. Но Трамп все равно настаивает на этом сценарии.

Эксперт считает, бомбардировки – это и есть план Трампа. Зато для свержения диктатуры этого мало.

Дмитрий Корниенко политолог, основатель аналитической группы Resurgam Вряд ли операция выйдет за пределы глубоких ударов и бомбардировок. Это существенно деградирует режим, но не приведет к его свержению. Этому может способствовать только военная наземная операция или элемент взрыва внутри. Но этот момент был упущен месяц назад, а текущие действия американцев уже вряд ли мобилизуют необходимое количество людей для свержения режима, даже критически ослабленного.

На то, что наземной операции вообще не планировалось с самого начала указывает даже структура американских сил: две авианесущие группы, авиация и отряды спецназовцев. Есть еще несколько тысяч морпехов, разбросанных по разным американским базам в регионе, но вряд ли этого будет достаточно для покорения 90-миллионного Ирана.

Да, это страна, где большинство населения ненавидит аятолл, но так же где-то треть иранцев режим поддерживает. Несмотря на потери ВМС, значительного количества ВВС, ПВО и ракет, там до сих пор есть две армии (Вооруженные силы и КСИР), а также ополчение "Басидж". Все они пока не изъявляли желания капитулировать (хотя Трамп в воскресенье заявлял обратное), ведь хорошо понимают, что народ им не простит, а они не сохранят свои состояния, а главное – свои жизни и свои семьи. Иначе бы так упорно не убивали в январе более 30 тысяч собственных земляков.

Поэтому все это подсказывает, что США и Израилю стоит подумать о "плане Б". Если, конечно, он у них есть. Потому что оба союзники хорошо знают, что такое война без конца, а перспектива "нового Ливана" или "нового Вьетнама" пока далеко не нулевая.

Кстати, это ровно то самое, о чем много лет предостерегал ... сам Дональд Трамп. Он последовательно и упорно критиковал Обаму и Байдена за агрессию против стран Ближнего Востока, беспощадно разоблачая их политику – как средство отвлечения внимания от внутренних проблем США. Сейчас же делает ровно то же самое. Разница лишь в том, что сейчас президент США не говорит о свободе и защите демократии (хотя здесь, казалось, прямая причина), и даже не пытается скрыть, что все дело в иранской нефти.

И, да, это война Трампа и больше никого. Байдена сюда уже привязать не получится, как пытался министр войны США Хегсет.

Почему Иран бьет по всему региону?

Агрессивный и неизбирательный ответ Ирана, который в своей ярости не делает разницы между элитными отелями Дубая, не менее элитным искусственным островом в Саудовской Аравии, портами Омана, международными аэропортами и военными базами (не только США, но и союзников американцев), может вызвать удивление и напоминать самоубийственную войну одиночки против всего мира. Но это не так. На самом деле здесь работает, скорее, тактика медоеда – животного, которое смело атакует хищников, которые в разы больше него, и защищается благодаря собственной репутации самого агрессивного существа на земле.

Аятоллы делают примерно то же самое и, похоже, преуспели, ведь сегодня внимание всего мира приковано к Ближнему Востоку, а кадры с бомбардировками Дубая, выбитыми окнами в аэропортах и тысячами напуганных людей разлетелись по миру и стали вирусными.

Кроме создания "картинки", Иран посылает соседям прямой сигнал, что готов на большие жертвы, чтобы максимально поднять потенциальную цену для соседей и их нефтяного бизнеса. Это также работает и для США. Там вторжение в Иран не является популярным (над этим много лет работал сам Трамп, а сейчас его дело успешно продолжают авторитетные МАГА-фрики, такие как Такер Карлсон, Ким Дотком и многие другие).

Так же война не популярна среди демократов. И эти эмоции и страхи непременно усилятся, когда погибших на войне американцев станет больше. Трамп пока уверяет, что готов принять эти жертвы, но это не так. Потому что впереди в ноябре у него промежуточные выборы, где позиции республиканцев не очень оптимистичны. Это означает, что окно возможностей для "специальной военной операции" Трампа не такое уж и большое, а превращение этой "СВО" в полноценную войну не приветствуется.

Дмитрий Корниенко политолог, основатель аналитической группы Resurgam То, что Иран бомбит всех, это элемент и хаоса, но также и элемент стратегии. Они повышают риски для региона. Идея заключается в том, что ряд арабских стран из-за потерь экономических (нефть, газ, туризм и т.д.) будут давить на США, чтобы те договаривались. В январе 2026 года был момент, когда в сообщениях прессы промелькнуло, что некоторые арабские страны (прежде всего Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия, – 24 Канал) отговаривали США от силового решения иранского вопроса. На это и был расчет Ирана – создать массовую нестабильность, очень объемную, чтобы в конце концов это стало элементом политического давления непосредственно на Дональда Трампа. Потому что чем дольше будет продолжаться операция, тем она будет менее успешна в общественном сознании, особенно в американском.

Сейчас США ищут поддержку новых союзников и через СМИ "вбрасывают" инсайды о потенциальном присоединении к операции других стран. В воскресенье, 1 марта, все писали о неназванных "трех странах", которые готовы "ворваться в Третью мировую". Некоторые эксперты даже предполагали, что речь о Великобритании, Франции и Германии.

В понедельник после атак иранцев на нефтяные объекты саудитов начали говорить о возможном присоединении к атакам Эр-Рияда. Но присоединение к операции других стран – очень тонкий вопрос. Потому что риски и цена слишком велика. И это Иран только просто запускает ракеты и дроны, зато не надо забывать, что это вообще-то полноценное государство-террорист, которое точно не остановится в своей агонии на полпути.

Учитывать риски призывает и Дмитрий Корниенко, который не прогнозирует создание новой "коалиции желающих" добить Иран, при том, что режим религиозных фанатиков действительно всех давно достал и скучать по ним точно никто не будет. Кроме разве что коллег из "Оси зла" и Китая.

И здесь возникает интересная ситуация. Весь прошлый год Трамп был Трампом, то есть унижал союзников по НАТО, угрожал тарифами и хотел забрать себе Гренландию. Также президент США фактически оставил Европу один на один с Путиным. После такого как-то не сильно и удобно ждать от них чего-то еще, кроме "глубокого беспокойства". Особенно после позорных публичных заявлений Трампа, которые он бросил в лицо европейцев, унизив их роль и жертвы во время войны в Афганистане.

Напомним, после атаки 11 сентября 2001 года произошла единственная в истории полноценная активация 5 статьи Вашингтонского договора о коллективной безопасности и союзники по НАТО пришли на помощь США, из-за чего понесли значительные потери в Афганистане. Оказывается, только для того, чтобы президент США впоследствии посмеялся им в лицо, а его окружение потроллило европейцев примитивными смайлами в чате в мессенджере Signal.

Поэтому рассчитывать на какую-то мощную помощь от Европы в войне с Ираном Трампу точно не стоит. Как, кстати, и в потенциальной войне с Китаем. Потому что это война Трампа и не война Европы. Война Европы – это российская агрессия против Украины, где США сейчас занимают очень странное положение.

Что касается Саудовской Аравии, то здесь, по мнению эксперта, есть несколько нюансов.

Дмитрий Корниенко политолог, основатель аналитической группы Resurgam Это потенциально возможно, потому что просаудовские силы уже победили фактически в Йемене и у них высвобождается ресурс для того, чтобы попытаться влезть в конфронтацию с Ираном. Но они не просто так долго избегали конфликтов с Ираном из-за вопроса нефти (потенциальной угрозы своей добычи, – 24 Канал). Сейчас иранцы преимущественно пытаются бить по американским объектам на Ближнем Востоке и параллельно терроризируют медийные места, чтобы это попадало в СМИ и создало медийное давление. Но если будет прямая война, то иранцы будут активнее целиться в нефтяную промышленность Саудовской Аравии, которая достаточно чувствительна. И это, кстати, один из моментов и причин, почему саудиты в 2023 году пытались активно нормализовать отношения с Ираном (при посредничестве КНР – 24 Канал). Именно из-за того, чтобы не было риска, что прокси Ирана, особенно йеменские хуситы, будут атаковать нефтяные объекты.

Как война в Иране влияет на войну в Украине?

Война в Иране, если говорить об интересе Украины, это и хорошие, и плохие новости. Хорошие заключаются в том, что наконец-то нашлась управа на террористическое государство Иран, члена неформальной "Оси зла", союзника России и врага Украины, с которым, правда, до сих пор тлеют дипломатические контакты.

Кроме того, атака на Иран в который раз подтвердила, что Россия – очень плохой союзник и никакая не "геополитическая крыша". Иначе Москва себя вести просто не в силах.

Дмитрий Корниенко политолог, основатель аналитической группы Resurgam То, что Кремль проглотит (атаку на Иран – 24 Канал), было ожидаемо, поскольку они истощены войной в Украине. Кремль что угодно проглотит. Кремль не имеет ресурса реагировать. А вот Китай, я бы был с этим осторожным. Он не будет (слишком упорно) поддерживать режим, который может ему попортить процесс переговоров и взаимодействия с Европой.

Также мирный Ближний Восток очевидно нуждается в экспертизе Украины в сфере борьбы с иранскими дронами и ракетами. Таким образом, Украина может сыграть важную роль в том, чтобы закрыть небо над условным Дубаем, при том, что наше небо союзники от российских ракет не решаются закрыть уже 5-й год.

На этом очевидные бонусы заканчиваются. Неочевидным же является то, что Стив Уиткофф теперь по понятным причинам будет меньше внимания уделять Украине, а значит – будет меньше вредить.

Однако и Украина потеряет внимание не только заинтересованных людей, но и остального мира. Длинная война в Иране также означает и истощение систем ПВО, и исчерпание запасов ракет к системам Patriot. Кстати, уже несколько дней напуганные арабы и американцы лупят драгоценными PАС-3 по всему, что летит в их сторону, а это, напомним, чуть ли не единственные снаряды, способные перехватывать российскую баллистику, что много раз доказывала наша ПВО этой зимой.

Поэтому активное использование Patriot на Ближнем Востоке точно влияет и на Украину, и на ее потенциал восстановления запасов этих ракет.

Дмитрий Корниенко политолог, основатель аналитической группы Resurgam У Трампа вчера (1 марта – 24 Канал) спросили, что будет, если операция долго продлится, с таким истощением ракетных ресурсов. Трамп сказал, что у них хватает этого добра на складах по всему миру. И это такой цинизм, когда украинцам говорят, что у нас нехватка, мы нуждаемся, но здесь, когда надо, у них этого добра валом.

Дело не только в нефти: почему Кремлю выгоден кризис в Иране?

Другой негативный для Украины аспект – рост цен на нефть, который уже происходит. По словам эксперта, для России – это большой шанс.

Дмитрий Корниенко политолог, основатель аналитической группы Resurgam Сейчас цены на нефть взлетели до 83 долларов. Хорошо, что есть там дисконт на московскую нефть, но в целом это означает, что нефтегазовые доходы будут увеличиваться для Кремля. Это не критично. Это не будет критично, даже если это будет неделю, две или месяц. Но если уже больше, то это означает, что кризисные явления Кремлю будет проще проходить через наполненность бюджета.

Также Корниенко указывает на то, что война в Иране с одной стороны – это удар по союзнику России, но одновременно и вывод из бизнеса конкурента. Потому что обе страны под санкциями и обе делали со своей нефтью то же самое, а значит – были конкурентами.

Дмитрий Корниенко политолог, основатель аналитической группы Resurgam Иранская подсанкционная нефть была конкурентом для московской. На них не так много покупателей в мире (Индия, Китай, некоторые страны Тихоокеанского региона), которые готовы принимать подсанкционную нефть или отбеливать ее, обходить санкции. Из-за этого те объемы, которые можно отбелить и выкупить, ограничены. И Кремль с Ираном конкурировали, кто больше продаст и кто будет приоритетнее. Это провоцировало уменьшение цены. Сейчас, когда блокируется экспорт нефти из Ирана, подсанкционная дешевая нефть остается только в Кремле. Соответственно, они получают более свободный рынок, устраняют конкуренцию, как следствие – дисконты могут уменьшаться из-за того, что не будет иранской подсанкционной нефти.

То же, по словам Корниенко, касается и "теневого флота", который теперь окажется почти полностью под крылом россиян.

Дмитрий Корниенко политолог, основатель аналитической группы Resurgam Сейчас танкеры "теневого флота" обслуживают в целом те же самые страны – Венесуэлу, Россию, Иран. И проблема для Кремля была в аренде больших танкеров (от 2 миллионов баррелей – VLCC или DWT – "дедвей"). Их количество ограничено, на них как раз работают иранцы, а они необходимы Кремлю для того, чтобы перевозить большие объемы нефти из западных портов именно в Китай... Соответственно, невозможность работать в Иране позволяет Кремлю с большей легкостью работать с танкерами "теневого флота".

Мир на грани Третьей мировой войны или еще нет?

Сейчас к событиям на Ближнем Востоке снова приковано внимание всего мира, а в экспертной среде снова звучат заявления о Третьей мировой войне. Это подводит к вопросу возможных сценариев. Как всегда – прогнозы дело неблагодарное. При этом вариантов, когда региональный конфликт превратится в глобальный, хватает. Собственно, он же не один такой. Потому что и война в Украине вообще-то подходит под определение.

С этим соглашается Дмитрий Корниенко, который отмечает, что мы и так уже в определенном смысле в Третьей мировой. Просто в каких-то регионах она проявляется в горячей фазе, а в каких-то находится в гибридной или в холодной фазе. На самом деле все зависит от оптики и восприятия людей. Потому что, например, англичане и французы XV века не подозревали, что являются участниками Столетней войны, за них это сделали историки задним числом.

По мнению эксперта, потенциал разрастания конфликта есть, но все будет зависеть от следующих шагов и поведения лидеров международных отношений. А поскольку это Трамп, то цена таких прогнозов соответствующая.

Дмитрий Корниенко политолог, основатель аналитической группы Resurgam Если была бы сухопутная операция и она была бы неуспешной, то это могло бы вывести на Третью мировую. Но поскольку это операция с бомбардировками, то просто будет высокий риск эскалации, но вряд ли начнется Третья мировая.

К таким выводам Корниенко подталкивает анализ ситуации с Китаем, который сейчас "немного еще не готов".

Дмитрий Корниенко политолог, основатель аналитической группы Resurgam Китаю важно сохранить лояльное к себе правительство (в Иране – 24 Канал), но воевать за это правительство они явно не будут готовы. Поэтому это момент продолжительности, то есть долго ли продлится эта операция. Хотя, я думаю, на каком-то этапе, если не будут достигнуты цели, американские бомбардировки остановятся, потому что трудно удаленно проводить такие операции. Если война затянется, вероятность будет увеличиваться, поскольку будет увеличиваться эскалация. Если это перейдет в сухопутную составляющую, вероятность будет увеличиваться. А если в текущем состоянии – нет.

При этом, по мнению Корниенко, КНР не будет просто ждать, а будет осторожно искать, где тонко. Причины понятны, ведь Китаю крайне невыгодно терять Иран, потому что это его "геополитическое подбрюшье" и, языком Трампа и Путина – "зона влияния". Поскольку цель американской операции – доступ к нефти, что Трампом даже не скрывается, то в Пекине понимают, что атака на Иран – это также и привет Китаю.

Дмитрий Корниенко политолог, основатель аналитической группы Resurgam Потерять иранскую нефть для Китая невыгодно, поскольку это важная часть поставок. Да, не критическая (около 15%, при этом для Ирана это 80% – 90% всего экспорта – 24 Канал), но все равно значительная. Поэтому, учитывая общность границы, мы увидим китайскую скрытую помощь, которая будет расширять возможности иранской армии для противодействия (была информация о данных спутниковой разведки КНР для Ирана – 24 Канал). Это, конечно, не изменит баланс сил, но может затянуть операцию. А для Трампа и США затянутая операция равнозначна политическому поражению.

Таким образом, наиболее ожидаемый вариант развития событий – это дальнейшие бомбардировки Ирана и изоляция театра военных действий от всех остальных. Союзники Ирана – Китай и Россия – в этой ситуации будут вынуждены, языком Маргариты Симоньян, "проглотить" действия США (Москва – с большим рвением, Пекин – с меньшим), а Америка будет сама решать, как глубоко хочет лезть в эту "геополитическую грязь".

В такой ситуации США оказываются на шпагате между коротким "окном" до промежуточных выборов и агрессивными идеями Израиля.

Если же операцию в Иране ждет успех, то возникает другой риск. Потому что Трамп будет настолько окрылен, что начнет повышать риски эскалации.

По мнению Дмитрия Корниенко, в таком случае следующей может быть, например, Куба. Еще один, кстати, союзник Путина. Впрочем, даже здесь негатив превосходит позитив.

Дмитрий Корниенко политолог, основатель аналитической группы Resurgam Трамп продолжает игнорировать Конгресс, из-за чего фактически происходит институциональный конфликт между Белым домом и законодательной властью. Усиление амбиций Трампа приведет к еще большим автократическим подходам в управлении как внутренней политикой, так и внешней... Из-за этого сейчас очень напрягаются в Кремле – там уже были истерики, что они следующие. Но мне кажется, что здесь логика, как в меме "Трамп по отношению к странам, у которых есть ядерное оружие, и Трамп по отношению к странам, у которых нет ядерного оружия". Поэтому из-за ядерного оружия и peace deal (мирное соглашение – 24 Канал) на 12 триллионов (инсайды о предложениях Трампу от Кирилла Дмитриева – 24 Канал) Трамп может играть и немного за другую команду. Соответственно здесь успех и уверенность Трампа может сыграть не столько в пользу Украины, сколько в пользу Кремля.

Действительно, победа в Иране еще больше убедит Трампа, что он является безнаказанным, непогрешимым и во всем правым, а значит – его решения абсолютно безапелляционные. И если сейчас в целом возможность общественной реакции сдерживает Трампа, в частности, от худших проявлений в отношении Украины, которые могли бы быть, то дальше его самоуверенность и принуждение к быстрому "писдилу" может иметь страшные для Украины последствия.