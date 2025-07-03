Впрочем, все может несколько измениться. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Der Standard.

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Когда Путин может выйти из войны

Старшая научная сотрудница британского политического аналитического центра Royal United Services Institute Эмили Феррис считает, что Владимир Путин потерпел неудачу в своих первоначальных целях в отношении Украины.

По ее мнению, хоть Россия контролирует почти пятую часть Украины, но это соотношение почти не изменилось за 3 года. Для Кремля речь идет не о нескольких сел, а об объединении России, Украины и Беларуси, от чего Путин не может отказаться.

Согласно последним данным вашингтонского Института исследований безопасности и конфликтов, более миллиона российских солдат сейчас погибли или получили ранения. Впрочем, для российского диктатора это не решающий фактор.

"Он рассматривает солдат как человеческие боеприпасы. Однако, чем больше их погибает в Украине, тем выше расходы на вербовку и тем больше давление на рынок труда и экономику", – считает британский эксперт по вопросам России Марк Галеотти.

Специалист предполагает, что Путин считает соотношение погибших и раненых победой. Но, по его мнению, если все так будет и дальше, России в конце концов придется замедлить свои наступательные действия.

Оба исследователя соглашаются, что ни одна страна не сможет выдержать столь высокие потери в долгосрочной перспективе. Но пока у Кремля достаточно денег для вербовки новых солдат, он может в лучшем случае замедлить агрессию, но не остановить ее.

Галеотти указывает на растущее давление на экономику России, которое рано или поздно может повлиять на армию. Это также связано с тем, что армия, вероятно, исчерпает свое советское оружие к 2026 году, а новое стоит дороже.

Возможно, уже до конца года, но не позднее 2026 года возникнет жесткий выбор "пушки или масло". Стоимость войны для простых людей возрастет. Вопрос в том, в какой момент начнутся протесты,

– считает Галеотти, хоть и мало верит в свержение режима.

В то же время у России есть союзники, такие как Китай, а также КНДР и Иран, которые так или иначе, заинтересованы в том, чтобы Путин продолжал воевать. При этом эксперты видят мало места для маневра для президента США.

По мнению Феррис, Кремль сейчас ждет, какие еще предложения поступят от Белого дома, и одновременно пытается закрепиться.

"В 2026 году я могу представить себе ситуацию, в которой прекращение огня станет привлекательным для России. Тогда они могли бы пересидеть срок Трампа, а затем попытаться установить пророссийского лидера в Украине политическими средствами", – сказала она.