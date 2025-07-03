Утім, все може дещо змінитися. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Der Standard.

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Коли Путін може вийти з війни

Старша наукова співробітниця британського політичного аналітичного центру Royal United Services Institute Емілі Ферріс вважає, що Володимир Путін зазнав невдачі у своїх початкових цілях стосовно України.

На її думку, хоч Росія контролює майже п'яту частину України, але це співвідношення майже не змінилося за 3 роки. Для Кремля йдеться не про кілька сіл, а про об'єднання Росії, України та Білорусі, від чого Путін не може відмовитися.

Згідно з останніми даними вашингтонського Інституту досліджень безпеки та конфліктів, понад мільйон російських солдатів зараз загинули або отримали поранення. Утім, для російського диктатора це не вирішальний фактор.

"Він розглядає солдатів як людські боєприпаси. Однак, чим більше їх гине в Україні, тим вищі витрати на вербування та тим більший тиск на ринок праці та економіку", – вважає британський експерт з питань Росії Марк Галеотті.

Фахівець припускає, що Путін вважає співвідношення загиблих і поранених перемогою. Але, на його думку, якщо все так буде і далі, Росії зрештою доведеться уповільнити свої наступальні дії.

Обидва дослідники погоджуються, що жодна країна не зможе витримати настільки високі втрати в довгостроковій перспективі. Але поки у Кремля достатньо грошей для вербування нових солдатів, він може в кращому разі уповільнити агресію, але не зупинити її.

Галеотті вказує на зростаючий тиск на економіку Росії, який рано чи пізно може вплинути на армію. Це також пов'язано з тим, що армія, ймовірно, вичерпає свою радянську зброю до 2026 року, а нова коштує дорожче.

Можливо, вже до кінця року, але не пізніше 2026 року виникне жорсткий вибір "гармати або масло". Вартість війни для простих людей зросте. Питання в тому, в який момент почнуться протести,

– вважає Галеотті, хоч і мало вірить у повалення режиму.

Водночас у Росії є союзники, такі як Китай, а також КНДР та Іран, які так чи інакше, зацікавлені в тому, щоб Путін продовжував воювати. При цьому експерти бачать мало місця для маневру для президента США.

На думку Ферріс, Кремль наразі чекає, які ще пропозиції надійдуть від Білого дому, і водночас намагається закріпитися.

"У 2026 році я можу уявити собі ситуацію, в якій припинення вогню стане привабливим для Росії. Тоді вони могли б пересидіти термін Трампа, а потім спробувати встановити проросійського лідера в Україні політичними засобами", – сказала вона.