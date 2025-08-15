Сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова в комментарии российским пропагандистам.

Какие вопросы будут обсуждать Путин и Трамп на Аляске?

По словам Пескова, Путин и Трамп во время саммита на Аляске планируют обсудить возможные пути урегулирования войны в Украине.

Очевидно, что будут обсуждаться вопросы, связанные с украинским урегулированием. Субстанция очень сложная, очень многогранная,

– заявил Песков.

Он подчеркнул, что Москва и Вашингтон намерены вести диалог на основе взаимной политической воли обоих лидеров.

Песков также отметил, что подобной политической воли сегодня не хватает многим европейским странам, от которых Россия не ожидает "адекватного ответа". В то же время Путин и Трамп, по словам Пескова, готовы обсуждать даже самые сложные вопросы, связанные с международной безопасностью.

Он добавил, что сейчас речь идет только о двустороннем диалоге между Россией и США.