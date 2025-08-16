Глава Кремля цинично заявил, что Россия якобы "искренне заинтересована" в окончании войны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Трампа и Путина.

Смотрите также Путин предложил Трампу провести встречу в Москве: как отреагировал президент США

Что сказал Путин о войне в Украине?

Российский диктатор заявил, что для России события в Украине якобы связаны с "фундаментальными угрозами" национальной безопасности Москвы. Однако он сказал, что россияне вроде бы "всегда считали и считают украинский народ братским, как бы это ни странно звучало в нынешних условиях".

Путин, как всегда, вспомнил и о так называемых "первопричинах конфликта". По его словам, их обязательно нужно устранить, чтобы достичь длительного мира в Украине.

Кроме этого, диктатор даже согласился с Трампом относительно того, что Украине нужно гарантировать безопасность после завершения боевых действий и заявил, что Россия якобы готова над этим работать. Он выразил надежду, что достигнутое взаимопонимание позволит приблизиться к этой цели и откроет "дорогу к миру в Украине".

Путин также обратился к Киеву. Он надеется, что там и в европейских столицах "воспримут все это конструктивно и не будут препятствовать. Не будут пытаться путем провокаций или интриг за кулисами сорвать намечающийся прогресс".

Однако почему-то не заметил, что только Россия затягивает переговоры и устраивает провокации, тогда как Украина полностью демонстрирует готовность к миру.

Путин также сказал, что "после прихода к власти новой администрации США, товарооборот между государствами начал увеличиваться". По его словам, пока что это имеет символический характер, но все-таки речь идет о +20%. Диктатор считает, что у России и Штатов есть много интересных направлений для совместной работы.

Стоит заметить, что после встречи с Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что Россия – замечательная страна с точки зрения бизнеса. Он также добавил, что хотел бы иметь с ней отношения после завершения войны в Украине. По мнению Трампа, переговоры с диктатором были очень продуктивными, хотя самый главный вопрос так и не удалось решить.