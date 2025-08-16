Очільник Кремля цинічно заявив, що Росія нібито "щиро зацікавлена" у закінченні війни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Трампа та Путіна.

Дивіться також Путін запропонував Трампу провести зустріч у Москві: як відреагував президент США

Що сказав Путін про війну в Україні?

Російський диктатор заявив, що для Росії події в Україні нібито пов’язані з "фундаментальними загрозами" національній безпеці Москви. Однак він сказав, що росіяни начебто "завжди вважали та вважають український народ братнім, як би це не дивно звучало в нинішніх умовах".

Путін, як завжди, згадав і про так звані "першопричини конфлікту". За його словами, їх обов'язково потрібно усунути, щоб досягнути тривалого миру в Україні.

Окрім цього, диктатор навіть погодився з Трампом щодо того, що Україні потрібно гарантувати безпеку після завершення бойових дій і заявив, що Росія нібито готова над цим працювати. Він висловив сподівання, що досягнуте взаєморозуміння дозволить наблизитися до цієї мети й відкриє "дорогу до миру в Україні".

Путін також звернувся до Києва. Він сподівається що там і в європейських столицях "сприймуть все це конструктивно й не перешкоджатимуть. Не намагатимуться шляхом провокацій або інтриг за лаштунками зірвати прогрес, що намічається".

Однак чомусь не зауважив, що лише Росія затягує переговори та влаштовує провокації, тоді як Україна повністю демонструє готовність до миру.

Путін також сказав, що "після приходу до влади нової адміністрації США, товарообіг між державами почав збільшуватися". За його словами, поки що це має символічний характер, але все-таки йдеться про +20%. Диктатор вважає, що у Росії та Штатів є багато цікавих напрямків для спільної роботи.

Варто зауважити, що після зустрічі з Путіним президент США Дональд Трамп заявив, що Росія – чудова країна з погляду бізнесу. Він також додав, що хотів би мати з нею відносини після завершення війни в Україні. На думку Трампа, переговори з диктатором були дуже продуктивними, хоча найголовніше питання так і не вдалося вирішити.