После достижения мира в Газе Дональд Трамп может полностью сосредоточиться на давлении на Россию, тогда как Украина продолжает активно искать поддержку от США для своих военных усилий. Об этом пишет Bloomberg, сообщает 24 Канал.

Что известно о договоренностях США и Украины?

По словам СМИ, Зеленский будет пытаться использовать разочарование Трампа действиями Путина в своих интересах, ведь переговоры не принесли значительных изменений в войне.

Накануне третьего визита Зеленского, украинские чиновники уже успели предложить американским коллегам поделиться опытом в разработке современных технологий для БпЛА в обмен на критически важную американскую вооруженную помощь.

Речь идет о соглашениях, которые будут предусматривать экспорт украинских дронов, произведенных в США или Европе, для использования американской армией.

Хотя Украина до сих пор пытается получить дополнительные системы ПВО, в частности Patriot, ее инициатива сотрудничества в производстве беспилотников показывает – Киев приобрел большой опыт под давлением войны.

Мы начали переговоры по уникальному соглашению об обмене технологиями, которая предоставит США доступ к передовым украинским технологиям беспилотников,

– сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

И подчеркнула, что это партнерство является не только стратегическим преимуществом для Украины, но и реальным вкладом в безопасность США и их союзников в мире.

Поможет ли США в энергетическом кризисе Украины?

Представители Украины и США также обсуждали вопрос возможного экспорта американского сжиженного природного газа для обеспечения энергетики Украины после российских атак.

Ожидается, что в пятницу 17 октября президент Украины поднимет вопрос поддержки США украинской энергетики, и, вероятно, предложит Трампу вариант, по которому американские нефтяные компании могли бы экспортировать нефть в Словакию и Венгрию через трубопроводную сеть Украины.

Напомним, что только две страны ЕС, а именно Словакия и Венгрия до сих пор зависят от импорта энергоносителей из России.

Мы уже подготовили свою часть домашнего задания перед встречей с президентом Трампом – как военную составляющую, так и экономическую,

– сообщил Зеленский.

Какие привилегии готовит Украина для США?

По информации издания, украинские чиновники предложили более дешевое хранение сжиженного природного газа в своих подземных хранилищах, чтобы облегчить его поставки в другие страны Европы.

Украина ищет новый подход к США, чтобы последние оставались вовлеченными в контекст войны со стороны России. В то же время Белый дом все чаще призывает европейских партнеров увеличивать свою финансовую помощь Украине в войне с Россией.

Некоторые чиновники считают, что после решения конфликта между Израилем и ХАМАС у Трампа есть еще больший стимул прекратить войну в Украине, ведь он до сих пор стремится получить Нобелевскую премию мира.

А во время выступления в Брюсселе 15 октября министр обороны США Пит Гегсет заявил, что сейчас Трамп переживает "исторический момент".

Учитывая то, что президент смог сделать в Газе и на всем Ближнем Востоке, я думаю, что мир видит, что у нас есть президент мира, который стремится к этому миру. Именно это мы видели там, и я надеюсь, что мы сможем увидеть в Украине,

– добавил Гегсет.

"Исключительное лидерство" Трампа оценила и посол Украины в США, добавив, что активно работает над "глобальным политическим всплеском для прекращения войны".

Какие вопросы обсуждали Зеленский с Трампом ранее?

Также президент Зеленский отметил, что во время недавних телефонных разговоров с президентом США был поднят вопрос ракет Tomahawk дальнего радиуса действия и обсуждены источники финансирования поставок, в частности от союзников НАТО, через минеральные ресурсы или замороженные российские активы.

Ключевым вопросом остается финансирование дополнительной помощи от США, поскольку Трамп отметил, что счета в дальнейшем должны оплачивать европейцы. Однако Зеленский сообщил, что некоторые лидеры стран медлят с финансированием, и Киев смог получить только 2 миллиарда долларов от шести стран ЕС, а это значительно меньше необходимого из-за обострения атак Москвы.

По словам киевского чиновника еще семь стран планируют присоединиться к финансированию следующих пакетов вооружений, добавив, что уже две партии доставлены, а еще две готовятся.

Также Украина рассматривает требование Запада – возможность ослабления экспортного контроля на военную технику, что должно стимулировать поставки морских беспилотников. Четыре незападные страны уже проявили интерес к покупке этой технологии.

