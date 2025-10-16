Після досягнення миру в Газі Дональд Трамп може повністю зосередитись на тиску на Росію, тоді як Україна продовжує активно шукати підтримку від США для своїх військових зусиль. Про це пише Bloomberg, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Не "Томагавками" єдиними: офіцер ЗСУ сказав, якого прориву чекає від візиту Зеленського у США

Що відомо про домовленості США та України?

За словами ЗМІ, Зеленський намагатиметься використати розчарування Трампа діями Путіна у своїх інтересах, адже переговори не принесли значних змін у війні.

Напередодні третього візиту Зеленського, українські чиновники вже встигли запропонувати американським колегам поділитись досвідом у розробці сучасних технологій для БпЛА в обмін на критично важливу американську збройну допомогу.

Йдеться про угоди, які передбачатимуть експорт українських дронів, вироблених у США чи Європі, для використання американською армією.

Хоча Україна досі намагається отримати додаткові системи ППО, зокрема Patriot, її ініціатива співпраці у виробництві безпілотників показує – Київ набув неабиякого досвіду під тиском війни.

Ми розпочали переговори щодо унікальної угоди про обмін технологіями, яка надасть США доступ до передових українських технологій безпілотників,

– повідомила посол України в США Ольга Стефанішина.

Та наголосила, що це партнерство є не лише стратегічною перевагою для України, а й реальним внеском у безпеку США та їх союзників у світі.

Чи допоможе США в енергетичній кризі України?

Представники України та США також обговорювали питання можливого експорту американського скрапленого природного газу для забезпечення енергетики України після російських атак.

Очікується, що у п'ятницю 17 жовтня президент України порушить питання підтримки США української енергетики, і, ймовірно, запропонує Трампу варіант, за яким американські нафтові компанії могли б експортувати нафту до Словаччини та Угорщини через трубопровідну мережу України.

Нагадаємо, що лише дві країни ЄС, а саме Словаччина та Угорщина досі залежать від імпорту енергоносіїв з Росії.

Ми вже підготували свою частину домашнього завдання перед зустріччю з президентом Трампом – як військову складову, так і економічну,

– повідомив Зеленський.

We have already prepared our part of the homework ahead of the meeting with President Trump – both the military component and the economic one. Every detail is ready. The agenda of our meeting with the President of the United States is very substantive, and I thank everyone who… pic.twitter.com/Jwpp5bdn5h — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 15, 2025

Які привілеї готує Україна для США?

За інформацією видання, українські чиновники запропонували дешевше зберігання зрідженого природного газу у своїх підземних сховищах, щоб полегшити його постачання в інші країни Європи.

Україна шукає новий підхід до США, аби останні залишались залученими у контекст війни з боку Росії. Водночас Білий дім все частіше закликає європейських партнерів збільшувати свою фінансову допомогу Україні у війні з Росією.

Деякі чиновники вважають, що після вирішення конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС у Трампа є ще більший стимул припинити війну в Україні, адже він досі прагне отримати Нобелівську премію миру.

А під час виступу в Брюсселі 15 жовтня міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що наразі Трамп переживає "історичний момент".

Враховуючи те, що президент зміг зробити в Газі та на всьому Близькому Сході, я думаю, що світ бачить, що у нас є президент миру, який прагне цього миру. Саме це ми бачили там, і я сподіваюся, що ми зможемо побачити в Україні,

– додав Гегсет.

"Виняткове лідерство" Трампа оцінила і посол України в США, додавши, що активно працює над "глобальним політичним сплеском для припинення війни".

Які питання обговорювали Зеленський із Трампом раніше?

Також президент Зеленський зазначив, що під час нещодавніх телефонних розмов із президентом США було порушено питання ракет Tomahawk дальнього радіуса дії та обговорено джерела фінансування постачання, зокрема від союзників НАТО, через мінеральні ресурси або заморожені російські активи.

Ключовим питанням залишається фінансування додаткової допомоги від США, оскільки Трамп наголосив, що рахунки надалі мають оплачувати європейці. Однак Зеленський повідомив, що деякі лідери країн зволікають із фінансуванням, і Київ зміг отримати лише 2 мільярди доларів від шести країн ЄС, а це значно менше необхідного через загострення атак Москви.

За словами київського чиновника ще сім країн планують долучитись до фінансування наступних пакетів озброєнь, додавши, що вже дві партії доставлені, а ще дві готуються.

Також Україна розглядає вимогу Заходу – можливість послаблення експортного контролю на військову техніку, що має стимулювати постачання морських безпілотників. Чотири незахідні країни вже проявили інтерес до покупки цієї технології.

Що відомо про попередні рішення Трампа щодо війни в Україні?