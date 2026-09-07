Политолог Артем Бронжуков рассказал 24 Каналу о шансах на дипломатическое урегулирование и о реальном положении дел вокруг переговорного процесса. По его словам, ожидать скорого прорыва не стоит, ведь Кремль не планирует прекращать агрессию.

Удастся ли договориться о мире в 2026 году?

Приезд спецпосланников в Киев и Москву вызвал информационный резонанс, но не изменил позицию России. Путин делает ставку на продолжение войны на истощение и очередную зимнюю кампанию ударов по инфраструктуре.

Модель переговоров работает только тогда, когда оба участника стремятся договориться. Впрочем, Россия пока не проявляет интереса к конструктивному диалогу и продолжает террор.

Сейчас Россия пытается уничтожить большие украинские склады, чтобы поставить под угрозу продовольственную безопасность страны. Об этом говорят многие. А дальше – это ни для кого не секрет – россияне перейдут к ударам по энергетической инфраструктуре,

– подчеркнул Артем Бронжуков.

Оценивая, удастся ли договориться о мире в 2026 году, политолог отметил, что подписание полноценного мирного договора между президентами сейчас выглядит почти нереалистичным. Более вероятным является сценарий длительного затихания конфликта. Но даже этого не стоит ожидать в ближайшей перспективе.

Украине нужно ориентироваться на сложную зиму, на то, что после зимы, возможно, откроется окно возможностей. Но никто не дает таких гарантий, что через полгода или год все закончится,

– подчеркнул эксперт.

По словам политолога, дальнейшее развитие событий будет зависеть от многих факторов: экономической устойчивости Европы, объема поддержки Украины и внутриполитической ситуации в США.

Когда реально закончится война: смотрите видео