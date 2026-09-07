Політолог Артем Бронжуков розповів 24 Каналу про шанси на дипломатичне врегулювання та реальний стан справ навколо переговорного процесу. За його словами, очікувати швидкого прориву не варто, адже Кремль не планує зупиняти агресію.

Чи вдасться домовитися про мир у 2026 році?

Приїзд спецпосланців до Києва та Москви створив інформаційний резонанс, але не змінив позиції Росії. Путін робить ставку на подальшу війну на виснаження та чергову зимову кампанію ударів по інфраструктурі.

Модель переговорів працює лише тоді, коли обоє учасників прагнуть домовитися. Втім, Росія наразі не виявляє інтересу до суб'єктного діалогу і продовжує терор.

Зараз Росія намагається знищити великі українські склади для того, щоб поставити під загрозу продовольчу безпеку країни. Про це говорять багато людей. А далі – це ні для кого не секрет – росіяни перейдуть до ударів по енергетичній інфраструктурі,

– наголосив Артем Бронжуков.

Оцінюючи те, чи вдасться домовитися про мир у 2026 році, політолог зауважив, що підписання повноцінного мирного договору між президентами зараз виглядає майже нереалістичним. Більш вірогідним є сценарій тривалого згасання конфлікту. Але навіть цього не варто очікувати у найближчій перспективі.

Україні треба орієнтуватися на складну зиму, на те, що після зими, можливо, відкриється вікно можливостей. Але ніхто таких гарантій не дає, що за пів року чи рік все закінчиться,

– підкреслив експерт.

За словами політолога, подальший перебіг подій залежатиме від багатьох чинників: економічної стійкості Європи, обсягів підтримки України та внутрішньополітичної ситуації у США.

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