Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

В чем обвиняют Болсонару?

Речь идет о событиях 2023 года.

Согласно жалобе, поданной Генеральной прокуратурой, Болсонару и семеро других обвиняемых были признаны виновными в попытке государственного переворота, попытке насильственной отмены демократического верховенства права, участия в вооруженной преступной организации, квалифицированном повреждении и ухудшении состояния объектов исторического наследия,

– говорится в статье.

Впрочем, это еще не все. Болсонару могут посадить и на более долгий срок, например, 43 года – если будут учтены отягчающие обстоятельства.

Только один из пяти судей из коллегии судей проголосовал за оправдание Болсонару.

Я устанавливаю окончательное наказание для подсудимого Жаира Мессиаса Болсонару в размере 27 лет и 3 месяцев, из которых 24 года и 9 месяцев – в виде лишения свободы и 2 года и 6 месяцев – в виде ареста. Кроме того, 124 дня штрафа, каждый день штрафа в размере минимальной заработной платы, – сказал судья.

Сам бывший глава государства находится под домашним арестом и не признает своей вины.

"Он утверждает, что, хотя и имел разговоры о возможном введении чрезвычайного положения, никогда не давал никаких приказов по этому поводу. Он также утверждает, что находился в США, когда 8 января 2023 года произошли нападения на здания трех ветвей власти", – цитирует Reuters осужденного.

Интересно! Трамп как союзник Болсонару назвал дело против него охотой на ведьм. Он заявил, что очень недоволен осуждением, а вердикт суда назвал неожиданным. "Это очень похоже на то, что они пытались сделать со мной. Но им это совсем не сошло с рук", – сказал президент США. Марко Рубио пообещал реакцию на приговор Болсонару.

Что известно о попытке переворота в Бразилии под предводительством Болсонару?