Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
У чому звинувачують Болсонару?
Ідеться про події 2023 року.
Згідно зі скаргою, поданою Генеральною прокуратурою, Болсонару та семеро інших обвинувачених були визнані винними у спробі державного перевороту, спробі насильницького скасування демократичного верховенства права, участі в озброєній злочинній організації, кваліфікованому пошкодженні та погіршенні стану об'єктів історичної спадщини,
– мовиться в статті.
Втім, це ще не все. Болсонару можуть ув'язнити і на довший термін, наприклад, 43 роки – якщо будуть враховані обтяжувальні обставини.
Тільки один із п'яти суддів з колегії суддів проголосував за виправдання Болсонару.
Я встановлюю остаточне покарання для підсудного Жаїра Мессіаса Болсонару в розмірі 27 років і 3 місяців, з яких 24 роки і 9 місяців – у вигляді позбавлення волі та 2 роки і 6 місяців – у вигляді арешту. Крім того, 124 дні штрафу, кожен день штрафу в розмірі мінімальної заробітної плати, – сказав суддя.
Сам колишній глава держави перебуває під домашнім арештом і не визнає своєї провини.
"Він стверджує, що, хоча і мав розмови про можливе введення надзвичайного стану, ніколи не давав жодних наказів з цього приводу. Він також стверджує, що перебував у США, коли 8 січня 2023 року сталися напади на будівлі трьох гілок влади", – цитує Reuters засудженого.
Цікаво! Трамп як союзник Болсонару назвав справу проти нього полюванням на відьом. Він заявив, що дуже незадоволений засудженням, а вердикт суду назвав несподіваним. "Це дуже схоже на те, що вони намагалися зробити зі мною. Але їм це зовсім не зійшло з рук", – сказав президент США. Марко Рубіо пообіцяв реакцію на вирок Болсонару.
Що відомо про спробу перевороту в Бразилії під проводом Болсонару?
- У 2022 році правий політик Болсонару програв вибори лівому Лулі да Сілві. Болсонару не здався і спробував учинити військовий переворот.
- Мовиться навіть, що заколотники планували убити да Сілву та інших чиновників.
- 8 січня 2023 його прихильники після інавгурації да Сілви штурмували парламент, Верховний суд і резиденцію глави держави. Тоді заарештували понад 1500 людей.
- 70-річний Болсонару може провести решту життя у в'язниці.
- Наступного року в Бразилії мають відбутися вибори. CNN указали, що судовий процес поляризував суспільство і на вулиці виходили прихильники Болсонару.
- Водночас під час судового розгляду лунали слова про небезпеку повернення Бразилії до військової диктатури – і заклик придушити її зародки.