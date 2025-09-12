Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

У чому звинувачують Болсонару?

Ідеться про події 2023 року.

Згідно зі скаргою, поданою Генеральною прокуратурою, Болсонару та семеро інших обвинувачених були визнані винними у спробі державного перевороту, спробі насильницького скасування демократичного верховенства права, участі в озброєній злочинній організації, кваліфікованому пошкодженні та погіршенні стану об'єктів історичної спадщини,

– мовиться в статті.

Втім, це ще не все. Болсонару можуть ув'язнити і на довший термін, наприклад, 43 роки – якщо будуть враховані обтяжувальні обставини.

Тільки один із п'яти суддів з колегії суддів проголосував за виправдання Болсонару.

Я встановлюю остаточне покарання для підсудного Жаїра Мессіаса Болсонару в розмірі 27 років і 3 місяців, з яких 24 роки і 9 місяців – у вигляді позбавлення волі та 2 роки і 6 місяців – у вигляді арешту. Крім того, 124 дні штрафу, кожен день штрафу в розмірі мінімальної заробітної плати, – сказав суддя.

Сам колишній глава держави перебуває під домашнім арештом і не визнає своєї провини.

"Він стверджує, що, хоча і мав розмови про можливе введення надзвичайного стану, ніколи не давав жодних наказів з цього приводу. Він також стверджує, що перебував у США, коли 8 січня 2023 року сталися напади на будівлі трьох гілок влади", – цитує Reuters засудженого.

Цікаво! Трамп як союзник Болсонару назвав справу проти нього полюванням на відьом. Він заявив, що дуже незадоволений засудженням, а вердикт суду назвав несподіваним. "Це дуже схоже на те, що вони намагалися зробити зі мною. Але їм це зовсім не зійшло з рук", – сказав президент США. Марко Рубіо пообіцяв реакцію на вирок Болсонару.

Що відомо про спробу перевороту в Бразилії під проводом Болсонару?